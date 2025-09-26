NEP Group übernimmt Seven Production

Die NEP Group hat das in Dubai ansässige Unternehmen Seven Production übernommen und will damit die Präsenz im Nahen Osten stärken.

Mit der Übernahme von Seven wird das Nahost- und Asiengeschäft von NEP zu einem der größten Unternehmen seiner Art, das Broadcaster, Produktionsfirmen, Sportligen und -verbände, Veranstaltungsorganisatoren und staatliche Stellen in der Region bedient.

Erst jüngst hatte NEP Wachstum in dieser Region gemeldet, neue Fahrzeuge in Betrieb genommen und mit Waleed Isaac als Präsident für NEP Naher Osten und Asien und Mohammad Hammoud als Chief Commercial Officer auch Personalien veröffentlicht.

Mit der Übernahme von Seven wird NEP Naher Osten und Asien zu einem der größten Unternehmen dieser Art in der Region. Das Unternehmen wird weiterhin eine breite Palette von Live-Produktionsdienstleistungen anbieten, darunter Ü-Wagen, ENGs, Flypack-Systeme, vernetzte Facilities, ein Netzwerk von Studios im Nahen Osten, 4K/HD-ENG-Broadcast-Kameras und -Ausrüstung, flexible Wireless-Lösungen und andere Dienstleistungen wie Crewing, Live-Webcasting, Host-Broadcast-Support und Systemintegration.

Martin Stewart, CEO der NEP Group, sagte: »Für NEP ist dies eine spannende Expansion in einem wachstumsstarken Markt, der auf die umfassende Erfahrung und das Wissen von Seven Production zurückgreift. Diese Partnerschaft ist für uns eine bedeutende Investition im Nahen Osten, die es uns ermöglicht, unsere Unterstützung für Rundfunkanstalten, Ligen, Rechteinhaber und Produzenten zu vertiefen und auszuweiten, die einen vertrauenswürdigen Partner benötigen, der ihren Anforderungen gerecht wird.«

Pierre Tabet, Geschäftsführer von Seven Production, ergänzt: »Ich bin stolz auf unsere Mitarbeiter und das, was sie als Teil des Seven-Teams erreicht haben. Der Beitritt zu NEP wird unseren Ingenieuren zusätzliche globale Ressourcen und Unterstützung bieten und uns noch mehr Business-Möglichkeiten mit internationalen Kunden eröffnen. Wir sehen dies als eine hervorragende Ergänzung und einen ausgezeichneten Schritt nach vorne für uns, die Branche und die Region.«

Seven Production wird Teil der regionalen Gruppe von NEP für den Nahen Osten und Asien, wobei Pierre Tabet weiterhin als Geschäftsführer des NEP-Geschäfts im Nahen Osten tätig sein wird.

Die Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.