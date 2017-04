NAB2017: Sony stattet Mediapro Ü-Wagen mit 4K aus

Das Produktionsunternehmen Mediapro hat sich bei der Ausstattung der zwei wichtigsten Ü-Wagen seiner Flotte für 4K-Technologie von Sony zur Produktion und Übertragung von Sportprogrammen entschieden.

Mediapro beauftragte im Januar 2017 Sony Professional Solutions mit der Lieferung von 4K-Equipment in größerem Umfang. Im einzelnen waren das:

33 x 4K-Kameras vom Typ HDC-4300

3 x Live-Server vom Typ PWS-4500 für die 4K-/HD-Live-Produktion mit IP-Technologie

4K-Videomischer vom Typ XVS-8000

2 x 30‘‘-4K-OLED-Trimaster EL OLED-Referenzmonitore vom Typ BVM-X300

1 x hochwertiger 55“-4K-Trimaster EL OLED-Bildmonitor vom Typ PVM-X550

Das Equipment wurde für den Einsatz in zwei 4K-Ü-Wagen des Unternehmens angeschafft. Mit dieser Investition will sich Mediapro als führender Anbieter von TV-Produktionsdienstleistungen im Sportbereich positionieren.

Francisco José de la Fuente, Country Manager von Mediapro in Portugal und für die Außenproduktion der gesamten Mediapro-Gruppe verantwortlich, sagt: »Es lässt sich nicht abstreiten, dass 4K sich immer weiter durchsetzt — vor allem im Fußballbereich, der das größte Publikum anzieht und ein visuelles Erlebnis auf höchstem Niveau erfordert. Die Bildqualität ist bei der Wirkung auf den Zuschauer genauso wichtig, wie die Inhalte. Aus diesem Grund haben wir uns für die 4K-Lösung von Sony entschieden.«

Die Mediapro-Gruppe ist überwiegend im spanischen Sprachraum aktiv, hat aber auch Niederlassungen in anderen Teilen der Welt: Mehr als 30 Unternehmen in 30 Metropolen in Spanien, Portugal, Frankreich, Belgien, Großbritannien, Ungarn, Mittlerem Osten, USA, Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Indien, Singapur und in Afrika gehören zu der Unternehmensgruppe.

Das 1994 gegründete Unternehmen Mediapro führt jedes Jahr 2.500 Produktionen mit den eigenen Ü-Wagen durch und sendet Ereignisse in HD auf der ganzen Welt. Aktuell sind Mediapro-Teams bei der Produktion der wichtigsten Fußballligen und anderen weltweiten Sport-Meisterschaften im Einsatz.

Als audiovisueller Pionier in Europa benötigte Mediapro vor allem bei Sportereignissen 4K-Technologie mit der Möglichkeit, in Live-HDR zu produzieren. Die Technologielösungen von Sony sollen eine effizientere Nutzung der Ressourcen, bessere Bildqualität und Fernproduktion über eine IP-Verbindung ermöglichen.

Francisco José de la Fuente: »Bei unseren ersten Einsätzen mit HDC-4300-Kameras waren wir sehr zufrieden mit der Bedienung und Wartung, was uns vom ersten Moment an viel Sicherheit gab.«

Die Kamera HDC-4300 von Sony liefert Bilder in 4K und HD. Sie lässt sich nahtlos mit bestehender HD-Infrastruktur und Zubehör sowie mit den modernsten 4K-Live-Produktions-Workflows auf dem Markt integrieren. Außerdem verfügt die HDC-4300 über ein optisches System mit drei 2/3-Zoll-Sensoren und arbeitet im Farbraum BT.2020.

Der Live-Server PWS-4500 ist Hauptbestandteil der Sony-Lösung für die 4K/HD-Live-Produktion mit IP-Technologie. Er arbeitet mit dem XAVC-Video-Codec. Zudem kann das System durch verschiedene optionale Zubehörteile flexibel konfiguriert werden. Dadurch kann er als äußerst kostengünstiger, einfacher HD-Produktionsrekorder mit weniger I/Os oder als vollwertiger, Replay/Slomo-Server mit Unterstützung sowohl für 4K- als auch HD-Formate und mit SDI– und IP-Schnittstellen eingesetzt werden, je nach Anforderungen der Benutzer.