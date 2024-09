Sony stattet 4K-Ultra-HD-Ü-Wagen von PhotoCineLive aus

Für die Live-Produktion erwirbt PhotoCineLive einen Ü-Wagen mit Sony XVS-G1 Switcher, Venice 2-Kameras und Sony-Referenzmonitoren.

PhotoCineLive, ein führender französischer Anbieter von Live-Filmmaterial für Konzerte, Theater und Modeschauen, investiert in einen neuen, hochwertigen Ü-Wagen, der vom dänischen Integrator OBtechTV maßgeschneidert aufgebaut wurde. Zwölf Meter lang, vier Meter hoch und 2,6 Meter breit ist das Fahrzeug. Darin: Eine Auswahl der neuesten Sony Technologien, darunter der XVS-G1 Live-Videomischer, Venice 2 Kameras und die Referenzmonitore PVM-X2400 und X3200. Das Fahrzeug kann bis zu 20 Kameras aufnehmen, ist technisch modular aufgebaut, so dass es sich an jede Art von Dienstleistung anpassen lässt, und bietet zwölf Arbeitsplätze für Techniker und kreative Mitarbeiter.

Kompaktes Fahrzeug

Um auch im städtischen Umfeld – also dort, wo der Raum eher begrenzt ist – hochwertige Broadcasting-Services anbieten zu können, hat PhotoCineLive diesen kompakten Ü-Wagen entwickelt, der gleichzeitig ein hohes Maß an Komfort und Qualität bietet.

»Im Vergleich zu anderen Ü-Wagen ist dieser nicht erweiterbar. Das war eine bewusste Entscheidung, denn wir wollten, dass der Wagen so kompakt wie möglich ist und trotzdem viel Platz im Inneren hat«, erklärt Albrecht Gerlach, Gründer von PhotoCineLive. »Für diesen Ü-Wagen hatten wir die gleichen Anforderungen wie für unsere anderen mobilen Kontrollräume. Mit anderen Worten: ein komfortabler Raum, sofern es der Veranstaltungsort zulässt, eine hochwertige Ausstattung und spezielle Möbel, um die Atmosphäre eines festen Regieraums zu schaffen«.

»Soweit wie möglich sitzt niemand auf einem Flightcase«, fügt Lucien Peron, PhotoCineLive Equipment Manager, hinzu. »Das kann zwar eine etwas längere Aufbauzeit bedeuten als bei Workstations, die in Flys integriert sind, aber diese Regieräume mit Premium-Charakter sind unser Markenzeichen.«

Sony Ausrüstung im Inneren

»Die Kameras Venice 1 und 2 sind unsere bevorzugten Arbeitsmittel. Unsere mobilen Regieräume waren bereits mit RCP-3500s und PVM-X1800, X2400 und X3200 Monitoren ausgestattet. Daher war es für uns selbstverständlich, die gleiche Ausrüstung für unseren neuen Ü-Wagen zu wählen«, ergänzt Peron. »Wir haben einen XVS-G1 Mischer hinzugefügt, der unsere Anforderungen in Bezug auf technische Spezifikationen und Platzbedarf perfekt erfüllt. Er wird von zwei ICP-X1116- und 1224-Panels begleitet, so dass wir über zwei unabhängige Produktionsarbeitsplätze verfügen können.«

Das XVS-G1 ist kompakt und leistungsstark und eignet sich ideal für mobile Produktionen, einschließlich in Ü-Wagen. Er ist äußerst zuverlässig und bietet Produktionskomfort ohne technische Kompromisse, mit einer breiten Palette an kreativen Funktionen, die schnell und einfach auf die sehr spezifischen Anforderungen von PhotoCineLive reagieren können – etwa der Übergang zu einem 9/16-Bildformat.

Die Venice-Kameras von Sony bieten eine sehr hohe Bildqualität und passen sich gleichzeitig den hohen Lichtverhältnissen an, die an den Drehorten von PhotoCineLive herrschen. Diese cineastische Bildqualität, die bei Live-Produktionen selten zu sehen ist und ein wichtiger Vorteil von PhotoCineLive ist, wird von den Monitoren (PVM-X und BVM-HX-Serie) perfekt wiedergegeben.

»Wir freuen uns über das Vertrauen, das PhotoCineLive im Laufe der Jahre in Sony und seine Produkte gesetzt hat. Als Albrecht Gerlach mit uns über das Design dieses Trucks sprach, konnten wir ihm Produkte anbieten, die auf seine spezifischen technischen Bedürfnisse zugeschnitten sind und die Anforderungen von High-End- und Kinoproduktionen erfüllen. Wir freuen uns, dass das Know-how der Sony-Teams vor Ort uns bei der Bewältigung dieser Art von Herausforderung helfen kann und dass wir PhotoCineLive bei diesem großen Abenteuer unterstützen konnten«, so Pascal Kerloch, Key Account Manager bei Sony.

Der PhotoCineLive Ü-Wagen ist auf der IBC 2024 zu sehen.