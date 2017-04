NAB2017: Partnerschaften bei Ventuz

Ventuz Technology zeigt die Integration der Nachrichtengrafik mit dem Octopus-Nachrichtenredaktionssystem und präsentiert in Partnerschaft mit Ncam Augmented-Reality-Projekte.

Release 5.3

Mit dem Release von 5.3 zeigt Ventuz eine Vielzahl neuer Features, vornehmlich eine überarbeitete SDI-Pipeline mit vielen Verbesserungen für die Verwendung der bereits integrierten I/O-Hardware von Anbietern wie Aja, Deltacast, Blackmagic.

Integration mit Octopus

Der Hersteller unterstützt jetzt das Chromium Embedded Framework (CEF), mit dem nun auch Web-Technologien wie HTML 5 und die Interaktion mit JavaScript in Ventuz-Projekte integriert werden können. Im Bereich der Newsroom-Grafiksysteme hat Ventuz erst kürzlich eine Integration mit Octopus Newsroom Systems etabliert. Basierend auf dem MOS-Protokoll zeigte das Unternehmen die gesamte Pipeline inklusive des kürzlich verbesserten SDI-Outputs mit Deltacast.

Augmented Reality mit Ncam

Um dem Messepublikum Zugang zu den Präsentationen zu gestatten, wurden diese gefilmt und per Livestream inklusive Overlay-Grafiken auf einer Videowand gezeigt. Ncam wurde dabei für das Kamertracking eingesetzt – die Trackingdaten wurden an das Ventuz-System geschickt, das die Grafiken in Echtzeit an die Kamerabewegungen anpasst.

»Ncam ist eine perfekte Ergänzung für Augmented-Reality-Installationen wie diese«, erklärte David Paniego, Product Marketing Manager bei Ventuz Technology. »Das System verwendet keine Marker, sondern orientiert sich an natürlichen Details im Kamerabild. Deswegen eignet es sich hervorragend für Außenaufnahmen und Dreharbeiten vor Ort, wie zum Beispiel in Messehallen. In Kombination mit den dynamischen Echtzeitgrafiken von Ventuz können wir eine sehr flexible Lösung für professionelle Augmented-Reality-Projekte und virtuelle Studios zeigen.«

»Ventuz ist eine zuverlässige und hochklassige Echtzeitgrafiksoftware für den Broadcast- und AV-Markt. Sie hat eine ähnlich dynamische und innovative Herangehensweise an das Thema VR/AR wie Ncam, weswegen diese Partnerschaft sinnvoll für alle Beteiligten ist«, sagte Nic Hatch, CEO von Ncam. »Mithilfe dieser Integration können wir unseren Kunden einen vollständigeren VR/AR-Workflow bieten und gleichzeitig neue Märkte erschließen.«