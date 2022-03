Echtzeit-Object-Tracker von Vizrt bei Daytona 500

Auf Basis von Viz AI nutzte der US-Sender Fox in seiner Daytona-500-Berichterstattung automatisierte Grafikeinblendungen.

Grafiken, die von Viz AI gesteuert werden, können nun in Echtzeit Objekten folgen.

Sehr eindrucksvoll nutzte der US-Sender Fox Sports das erstmals bei der Berichterstattung über die Daytona 500, das diesjährige Nascar-Saisoneröffnungsrennen.

»Dank unseres Partners Vizrt konnten wir mehr Informationen auf die Bildschirme bringen. Die neue Viz-AI-Technologie ermöglicht schlankere und elegantere Lösungen für die Aufbereitung von Daten. Wir haben vor, weiter auszuloten, wie wir diese Technologie auch bei anderen Sportübertragungen einsetzen können«, sagte Zac Fields, SVP Graphic Tech and Integration von Fox Sports







Die Nascar Cup Series 2022 wurde mit dem 64. Lauf der Daytona 500 auf dem Daytona International Speedway eröffnet, und Fox Sports hatte in diesem Jahr einen neuen Ansatz verfolgt, um die Übertragung für die Zuschauer weiter zu verbessern.

Die Nascar-Übertragungen, die schon seit 2001 bei Fox Sports gezeigt werden, werden in der Saison 2022 in einem modernen Design präsentiert, und den Auftakt machten die Daytona 500.

Einerseits konzentriert sich das neue Design auf auffällige Farben und andererseits werden neue 3D-Elemente und Informationsgrafiken eingefügt, die dem Zuschauer einen echten Mehrwert bieten.

Das neue Design für »Fox Nascar« bringt einen game-ähnlichen Stil in die Übertragungen und soll die »Heldenmomente« der Piloten auf eine fesselnde und überzeugende Weise für die einschaltenden Fans hervorheben.

Nascar-Rennen sind ein komplexer Sport, bei dem die Fahrer mit Windschatten- und Driftingmanövern operieren, hierbei selbst hohe G-Kräfte aushalten und ihre Fahrzeuge im Grenzbereich bewegen, während sie mit defensiven und offensiven Fahrtechniken jonglieren, um auf der Rennstrecke die Oberhand zu gewinnen und zu halten. In einem solchen schnellen und hochgradig adrenalingeladenen Rennen kann es auch für das Publikum eine Herausforderung darstellen, den Überblick über die einzelnen Fahrzeuge zu behalten.

Der neue Object Tracker von Vizrt, der von Viz AI unterstützt wird, ermöglicht die Erkennung und Verfolgung von Objekten, in diesem Fall von Rennwagen, über jeden eingehenden Video-Feed.







Einfach zu nutzen und unaufdringlich in der Darstellung — das sind einige der Hauptstärken des neuen Object Trackers. Die Anwender müssen keine komplexe Kameraverfolgung oder andere Dateneingaben durchführen: ein Videosignal ist alles, was man braucht, um diese bahnbrechende KI-Technologie anzuwenden.

Sobald ein Objekt vom Benutzer ausgewählt wurde, können die leistungsstarken 3D-Grafiken von Vizrt unmittelbar auf das Objekt angewendet werden.

So erhält schließlich auch der Zuschauer kontextbezogene Einblicke, ohne den Blick vom Geschehen abwenden zu müssen.

»Sportproduktionen sind perfekt geeignet, um die Vorteile von KI zu nutzen: sie ist schnell, agil und voller Daten. Wir sind unglaublich stolz auf den Erfolg der Zusammenarbeit mit Fox Sports bei der Verwirklichung von deren Vision, mit Viz AI im Jahr 2022 Daytona 500 als das dynamische und fesselnde Rennen für die Zuschauer zu zeigen, das dieses Rennen war. Und das ist erst der Anfang — die aktuelle Version markiert den Beginn einer Reihe von bedeutenden Grafikinnovationen im Jahr 2022 — also bleiben Sie dran!«, sagt Daniel Url, Head of Global Product Management, Vizrt Group.

Die Object-Tracker-Technologie wird Vizrt ab Anfang April 2022 anbieten.