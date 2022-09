DoPchoice: Neuheiten bei der IBC2022

Mehr Zubehör für Leuchten von Prolights und Astera stellt DoPchoice vor.

Für den gerade erst vorgestellten Scheinwerfer ECL Softlinear von Prolights bietet DoPchoice, ein brandneues 50-Grad-Snapgrid vor, also ein robustes Grid, das einfach und schnell an diesem Scheinwerfer montiert werden kann und eine perfekte Ergänzung für diese schlanke Leuchte ist, erläutert der Hersteller.

Das passende Snapgrid (SGPLSLIPW50) hat eine optimal angepasste Passform, misst 98,5 x 9 x 12 cm und wiegt nur 0,36 kg. Es lässt sich im Handumdrehen anbringen, passt sich dem Profil des Scheinwerfers an und wird mit einem Klettverschluss befestigt. Die professionell genähten und verstärkten Ecken sind für den harten Einsatz am Set ausgelegt. Wie alle Snapgrids von DoPchoice lässt es sich kompakt zusammenrollen und in einer eigenen Aufbewahrungstasche sicher verstauen.

Ebenfalls zum ersten Mal bietet DoPchoice ein 40°-Snapgrid für das ECL-Panel von Prolights an. Dieses 40°-Snapgrid wird einfach mit elastischen Bändern auf das ECL-Panel gesteckt und ermöglicht so eine schnelle, einfache Lichtsteuerung.

Das maßgeschneiderte Snapgrid (SGPLTWCXL40) für das ECL-Panel misst 135 x 94 x 12 cm und wiegt 1,5kg. Neben dem Snapgrid wird DoPchoice in Kürze auch den neuen Fat Rabbit Frame und Double Hex Snapbag für diese Leuchte anbieten.

Als Preview stellt DoPchoice auch neue Lichtmodifizierungskonzepte für den kompakten Scheinwerfer Hydra von Astera vor.