IBC2017: Fehlaram, Lage sicher

Gestern abend gab es auf dem Messegelände der IBC2017 einen Polizeieinsatz. Es handelte sich aber um einen Fehlalarm.

Fehlalarm auf dem Messegelände RAI am gestrigen Abend: Die IBC teilt mit, dass die Sicherheitslage von der Polizei rasch geklärt worden und die Messe sicher sei.



Der am Sonntagmorgen verschickte Original-Text des Veranstalters im Wortlaut:

»Yesterday evening IBC, the RAI & the relevant outside agencies investigated information regarding a suspected security alert to the venue. IBC followed well established procedures to deal with the situation. The Police investigation quickly established that it was a false alarm and that the venue is safe and secure. Doors are open as usual, have a good show! «