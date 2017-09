IBC2017: BMS und Broadcast Solutions bündeln Vertrieb

Broadcast Microwave Services und Broadcast Solutions starten eine europäische Vertriebsstrategie unter Führung von Broadcast Solutions.

Broadcast Microwave Services (BMS), Spezialist im Bereich COFDM-basierter drahtloser Video- und Datenlinks für den Bereich Sicherheit und Broadcast, und Broadcast Solutions, Full-Service System-Integrator, starten eine Vertriebspartnerschaft.

BMS organisiere den Vertrieb seiner Produkte für drahtlose Video- und Datenkommunikation in Europa zukünftig über Broadcast Solutions, meldet das Unternehmen. Im Gegenzug öffne Broadcast Solutions seine Vertriebskanäle für BMS Produkte, um Kunden und Partnern in Europa ein umfassendes Portfolio zu bieten, das ein breites Spektrum an speziellen Anforderungen abdeckt. Systemlösungen für drahtlose Anwendungen könnten so effektiver und mit einem breiteren Portfolio angeboten werden.

Broadcast Solutions adressiert insbesondere Kunden im Behörden-, Sicherheits- und Broadcast-Bereich. Durch einen erweiterten Service sowie intensiven Produktsupport soll die Kooperation den Kunden einen echten Mehrwert bieten. BMS wiederum fokussiert sein Engagement in der Produktentwicklung und Fertigung am Standort in San Diego, Kalifornien (USA). Produktinnovationen und Zyklen könnten mithilfe der Informationen und Marktkenntnisse aus dem Hause Broadcast Solutions verkürzt und optimiert werden und schneller zur Marktreife geführt werden.

Durch die Bündelung von Erfahrung, Kompetenz und moderner COFDM-Technologie, könnten auch die anspruchsvollsten Projekte in kürzerer Zeit realisiert und dabei gleichzeitig Projektkosten gesenkt werden, so Broadcast Solutions.