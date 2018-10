IBC2018-Video: Avid-Neuheiten

Christel Jaekel zeigt im Video AI-Services für die Media Central Plattform und Carl Wilhelm Ihne stellt die Integration von Unreal Engine in die Avid Graphics Renderer vor.

Avid stellte für die MediaCentral Plattform neue AI-Services vor und kündigt an, die MediaCentral Plattform mit Cognitive Services als Zusatzoption anzubieten. Damit werden Funktionen wie Object Recognition, Speech to Text oder Face Recognition verfügbar. Diese Dienste laufen in der Microsoft-Azure-Cloud und liefern die Metadaten der Inhalte der MediaCentral Plattform.

Zur NAB hatte Avid schon das MediaCentral Editorial Management angekündigt. Das ist ein einfach zu implementierendes Asset-Management-Tool, das die Zusammenarbeit zwischen Postproduktions- und Broadcastteams durch zuverlässige und einfach konfigurierbare Medien-Workflows beschleunigen soll.







Neu ist Maestro Engine – eine Echtzeit-Grafik- und Video-Hardware-Rendering-Plattform für die Maestro Graphics-Produktlinie. Maestro Engine skaliert von HD und 1080P bis UHD und unterstützt sowohl SDI- als auch Video Over IP-Schnittstellen.

Maestro Engine ist der Nachfolger von Avid HDVG. Die Plattform ist in zwei Konfigurationen erhältlich – Maestro Engine und Maestro Engine 4K – und arbeitet mit allen Maestro-Grafiklösungen zusammen.

Um virtuelle Studioproduktionen in hoher Qualität liefern zu können, arbeitet Maestro Engine 4K sowohl mit Maestro RenderEngine als auch mit Epics Unreal Engine zusammen.