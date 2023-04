Übersicht: Neuheiten der Video-Tools von Adobe

Neuerungen bei Premiere Pro und After Effects von Adobe.

Im Rahmen der NAB2023 präsentiert zahlreiche Adobe Neuheiten für den Video-Bereich. Eine Zusammenfassung dieser Neuerungen hat film-tv-video.de schon vor einigen Tagen veröffentlicht. Hier folgen nun weitere Details.

Als durchgängiges Thema der kommenden Jahre kündigt Adobe KI-Tools auch für den gesamten Videobereich des Unternehmens an. Als erste Vorreiter im eigenen Video-Portfolio hat Adobe KI-gestützte, textbasierte Videobearbeitung und die automatische Farbtonzuordnung in Premiere Pro ausgewählt. Neben der KI-Funktionalität kündigt der Hersteller auch weitere, erhebliche GPU-Beschleunigung und Dutzende von Workflow-Verbesserungen der neuen Version von Premiere Pro.

Es bleibt aber nicht bei Premiere Pro: Schließlich feiert Adobe das 30-jährige Bestehen von After Effects, der weltweit populärsten Software für professionelles Motion Design und fügt ein kontextabhängiges Eigenschaften-Bedienfeld für eine mehr Produktivität, konsistente Farbunterstützung sowie Leistungsoptimierungen hinzu.

Adobes jüngste Innovationen sind auf die Workflow-Anforderungen professioneller Cutterinnen, Cutter, Motion Designer und Motion Designerinnen zugeschnitten. Zeitintensive Aufgaben lassen sich damit automatisieren, so dass Kreativprofis mehr Zeit für die Gestaltung der Geschichten haben, die sie erzählen wollen.

Adobe verkündete außerdem neue Innovationen und Partnerschaften, die die Frame.io-Plattform für die Zusammenarbeit im Bereich Video auch auf Fotos und PDF-Dokumente ausweiten.

»Die Video-Professionals von heute müssen eine nicht endende Nachfrage nach herausragenden Videoinhalten auf allen Plattformen und Oberflächen befriedigen«, sagt Ashley Still, Senior Vice President, Creative Product Group and Digital Media Growth bei Adobe.

»Wir freuen uns, mit den neuesten Innovationen in Premiere Pro und After Effects die Arbeitsabläufe zu verbessern und neue kreative Ausdrucksmöglichkeiten zu schaffen. So können sich Kreativprofis auf ihr Handwerk konzentrieren und zeitraubende Aufgaben, die die Entwicklung, Erstellung und Bereitstellung von Inhalten verzögern, entfallen.«

Impulse für die Branche

Die Videoanwendungen von Adobe haben die Bearbeitung und die visuellen Effekte für eine Rekordzahl von Kinohits und Fernsehsendungen wie »Top Gun – Maverick«, »Black Panther: Wakanda Forever«, »Missing«, »Atlanta« und »The Bear« unterstützt. Der diesjährige Oscar-Abräumer »Everything Everywhere All at Once«, der Oscar-Gewinner »Navalny« (Meldung) und fast zwei Drittel der auf dem diesjährigen »Sundance Film Festival« gezeigten Filme wurden in Premiere Pro bearbeitet (Meldung).

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences würdigte auch Adobe Substance 3D, das sich in der Videobranche schnell durchgesetzt hat und visuelle Effekte und Animationen in Filmen wie »Spider-Man: No Way Home«, »Dune«, »Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker«, »Frozen 2«, »Lightyear«, „»lade Runner 2049« und »First Man« ermöglicht hat.

Neue Innovationen

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Inhalten – die sich in den letzten zwei Jahren verdoppelt hat und in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich um das Fünffache steigen wird — benötigen Videoeditorinnen und Editoren Werkzeuge, um hochwertige Inhalte schneller als je zuvor bereitzustellen. Durch die Nutzung von Adobe Sensei, Adobes Framework für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, optimieren Premiere Pro und After Effects jetzt Video-Workflows und bieten KI-gestütztes Editing, das Produktionsteams wertvolle Zeit spart und die Kosten deutlich reduziert.

Zu den wichtigsten Neuerungen in Premiere Pro gehören:

Textbasiertes Editing stellt eine bahnbrechende Veränderung der Postproduktions-Workflows dar. Premiere Pro ist die einzige professionelle Schnitt-Software mit textbasiertem Editing, die die Videobearbeitung so einfach wie das Kopieren und Einfügen von Text macht und damit die Art und Weise, wie Kreative ihr Handwerk ausüben, revolutioniert.

Die von Adobe Sensei unterstützte, textbasierte Bearbeitung analysiert und transkribiert Clips automatisch und ermöglicht es, das Material einfach kopieren und in beliebiger Reihenfolge einfügen zu können und die Änderungen werden sofort im Schnittfenster angezeigt. Transkripte können zudem im Transkriptionsfenster durchsucht werden, um exakte Wörter und Phrasen zu identifizieren.

Prinzipiell funktioniert das so, wie hier unten im Adobe-Video zu sehen.