NAB2019: SmallHD zeigt 7-Zoll-Monitor Cine 7 mit Kamerasteuerung

SmallHD stellt den 7-Zoll-Monitor Cine 7 vor, einen Full-HD-Touchscreen-Kameramonitor der Kameras von Arri und zukünftig auch für Sony und Red steuern kann.

Der Cine 7 von SmallHD ist ein HD-Monitor mit 7 Zoll Bilddiagonale. Er bietet eine tageslichttaugliche Helligkeit von 1.800 Nit und eine 100%-Abdeckung des DCI-P3 Farbraums, so der Hersteller.

Der Cine 7 unterstützt die nahtlose Integration der Steuerung von Kameras, man kann also bestimmte Kameras per Touchscreen vom Monitor aus bedienen. Der Benutzer kann eine Vielzahl von Einstellungen direkt über die SmallHD-Software-Oberfläche die Kamera einstellen. Momentan funktioniert das mit den Arri-Kameras Alexa, Amira und Mini LF wenn man die optionale Softwarelizenz erwirbt Listenpreis rund 500 US-Dollar). Zukünftig soll das gleiche auch mit Kameras von Red und Sony angeboten werden — voraussichtlich im Verlauf des Jahres 2019. Die Grundversion des Monitors mit V-Mount-Akkuplatte bietet der Hersteller — ohne Steuerungslizenz — zum Netto-Listenpreis von rund 1.800 US-Dollar an.

Die Kamerasteuerung direkt vom Cine 7 aus, erfolgt als rasch ein- und ausschaltbares Overlay-Menü. Jede Seite ermöglicht dem Benutzer einen schnellen Zugriff auf eine Reihe von Werkzeugen (Framing, Belichtung, Schärfe). Direkt über die Touchscreen-Oberfläche kann der Bediener von Seite zu Seite wechseln.

Die Ein- und Ausgabe von Video mit integriertem Audio erfolgt über 3G-SDI und HDMI, wobei der Monitor zwischen diesen Schnittstellen auch konvertiert.

Die Stromversorgung erfolgt über einen Gleichstromstecker (10 – 34V DC, 2A) oder eine Batteriehalterung — wobei als Standard der Sony-L-Serie-Anschluss dient, alternativ gibt es auch einen Gold Mount oder V-Mount von Anton Bauer (Aufpreis).

Der Cine 7 ist in vier verschiedenen Varianten erhältlich, darunter gibt es auch drei drahtlose Modelle die dann mit integrierter Teradek-Bolt-Technologie funktioniert (500 TX, 500 RX und eine Sidekick RX Version). Das Basismodell beinhaltet keine drahtlose Funktionalität.

Cine 7 soll mit der Auslieferung noch im April 2019 beginnen. Die folgenden Preise sind gerundet:

Basismodell: 1.800 US-Dollar

mit integriertem Bolt 500 RX: 2.750 US-Dollar

mit integriertem Bolt 500 TX: 2.750 US-Dollar

mit integriertem Bolt Sidekick: 3.700 US-Dollar

Arri-Steuerlizenz: 500 US-Dollar