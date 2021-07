Teradek: Videofunke mit kabelloser Kamerasteuerung

Ein neues Modul aus der Bolt-4K-Familie der Wireless-Video-Systeme von Teradek beherrscht auch drahtlose Kamerafernsteuerung.

Das neueste Modul der Wireless-Video-Familie von Teradek heißt »Bolt 4K Monitor Modul TX«. Es kann direkt an Fieldmonitore der Smart-7-Baureihe von SmallHD angedockt werden.

Diese Monitore bieten die Option, bestimmte Kameras verschiedener Hersteller per Touchscreen direkt vom Fieldmonitor aus zu steuern. Und nun gibt es mit dem Bolt 4K Monitor Modul TX auch eine Möglichkeit, vom Touchscreen-Monitor aus die Kamera drahtlos fernzusteuern. Man sieht also auf einem von der Kamera abgesetzten Monitor das Signal der Kamera und kann per Touchscreen die Kamera fernbedienen.

Derzeit funktioniert das mit Arri-Kameras — und mit einer Entfernung von bis zu rund 250 m. Im Laufe des Sommers sollen weitere TX/RX-Modelle auf den Markt kommen, die dann Entfernungen von bis zu rund 450 m schaffen — und es soll auch die drahtlose Kamerasteuerung der Red-Kameras Komodo (Kamerapraxistest) und DSMC2 möglich werden.

»Die Einführung des Monitor Modul TX ist der Höhepunkt einer mehrjährigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit, um unser Bolt Wireless-Ökosystem basierend auf unserem neuen 4K-Chipsatz komplett zu überarbeiten«, sagt Greg Smokler, GM of Cine Products bei Creative Solutions.

»Die Bolt 4K Monitor Module sind ein Durchbruch bei der Vereinfachung von Workflows am Set. Zum ersten Mal kündigen wir ein revolutionäres neues Feature an: die drahtlose Kamerasteuerung.«

Bolt 4K Monitor Module — es gibt ein separates RX- und das neue TX-Modul — können nahtlos auf der Rückseite der Fieldmonitor-Baureihe Smart 7 von SmallHD montiert werden. Dadurch entsteht insgesamt eine dünnere und leichtere Einheit aus Monitor und Bolt-Modul.

Das RX-Modul setzt man auf einem Fieldmonitor direkt an der Kamera ein, das TX-Modul an einem zweiten abgesetzten Fieldmonitor, den der DoP oder Regisseur nutzt. Dann können diese beiden Einheiten wie oben erläutert miteinander kommunizieren. Diese Kombination erleichtert und vereinfacht ein solches Setup und spart zusätzliche Geräte und umständliche separate Remote-Systeme. Der Netto-Listenpreis für das TX- und das RX-Modul beträgt jeweils rund 1.500 US-Dollar. Bestehende Fieldmonitore mit vorhandener Kamerasteuerungslizenz erhalten ein kostenloses Firmware-Update, dann steht die Nutzung eines Sets aus Bolt 4K Monitor Modulen mit mindestens einem TX und einem RX zur Verfügung.