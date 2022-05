SmallHD mit 27 Zoll OLED für 4K-Produktion

SmallHD kündigt einen OLED-27-Zoll 4K-HDR-Monitor an, der mit bis zu 550 Nits Helligkeit die Arbeit am Set und beim Grading unterstützen soll.

Der neue 27-Zöller von SmallHD mit OLED-Display bietet laut Hersteller ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1, 4K-Auflösung, 10-Bit-Farbtiefe und eine Helligkeit von bis zu 550 Nits mit einem Dynamikbereich von 12,3 Blendenstufen an den Arbeitsplatz.

Neben vier 12G-SDI- und einem HDMI-2.0-Ein- und Ausgang sowie einem SD-Slot sind ein vierpoliger XLR-Stromeingang und zwei zweipolige verriegelbare Stromausgänge für externe Geräte vorhanden.

Das mitgelieferte PageOS-4-Toolset bietet Color Pipe HDR-Farbrendering, Waveform, Vektorscop, einen Kalibrierungs-Assistenten, so SmallHD. Die PageOS 4 UX/UI vereinfacht wiederholbare Setups und sorgt für volle Kontrolle über alle Parameter und Anzeigetools. Der Monitor ist zudem vollständig kompatibel mit dem Bolt 4K-Ökosystem von Teradek.

Der Monitor ist mit einem Gewicht rund 6,5 kg und einem Unibody-Gehäuse aus Flugzeugaluminium »tragbar«. Er verfügt über mehrere Montagepunkte.

»Der OLED 27 Zoll 4K Monitor erfüllt die Nachfrage unserer Kunden nach Farbe und Kontrast in OLED-Qualität auf einem größeren, helleren Bildschirm, der sich perfekt für HDR-Monitoring mit bis zu 550 Nits am Set oder in der Grading-Suite eignet«, sagt Dave Bredbury, Produktmanager bei CS Cine.