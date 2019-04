NAB2019: CBS Newspath setzt auf Content-Management mit LiveU Matrix

Der US-Broadcaster CBS Newspath nutzt künftig LiveU Matrix, eine Cloud-Plattform, die einfaches Verteilen und Verbreiten von Live-Inhalten über eine Weboberfläche ermöglicht.

Viele kennen LiveU ausschließlich für IP-Bonding, also die Live-Übertragung von Videosignalen in WLAN- und Handy-Netzen (Beispiel). LiveU bietet aber auch zahlreiche darüber hinausgehende Lösungen an, so etwa LiveU Matrix, eine Cloud-Plattform, die einfaches Verteilen und Verbreiten von Live-Inhalten über eine Weboberfläche ermöglicht. Zur Nab2019 gab das Unternehmen bekannt, dass LiveU und CBS Newspath ein mehrjähriges Abkommen zur Nutzung von LiveU Matrix geschlossen haben: CBS Newspath wird LiveU Matrix nutzen, um Live-Inhalte mit ihren sieben globalen Nachrichtenbüros und über 200 Partnern auszutauschen.

Die Manager in den Nachrichtenbüros haben damit schnell und einfach Zugriff auf Live-Feeds und andere Inhalte, die mit LiveU-Geräten vom Produktionsort übermittelt werden. Durch diesen Service werden die Inhalte ohne Unterbrechung und zusätzlichen Technikaufwand in Echtzeit zur gemeinsamen Nutzung bereitgestellt.

»Die Umstellung auf LiveU Matrix ist essenziell für unsere Strategie, die Abhängigkeit von Satelliten- und Glasfasertechnologie zu reduzieren und gleichzeitig mehr Flexibilität bei der Produktion von Nachrichten und der Verbreitung von Inhalten zu erlangen«, sagt Tim Gaughan, Vice President of News Services bei CBS News.

LiveU Matrix soll die einfache Verbreitung von Live-Inhalten über eine einzige Web-Oberfläche ermöglichen. Die Nutzer können Live-Feeds durchsuchen, filtern, in der Vorschau ansehen und verbreiten. Damit ist LiveU Matrix aus Sicht von LiveU ein leistungsstarkes Werkzeug für Nachrichtenredaktionen, weil es zudem das Taggen, Einfügen von Metadaten und eine AI-Funktion unterstützt, Funktionen, mit denen Broadcaster verschiedene Objekte und Menschen suchen, identifizieren und klassifizieren können.

»Für die Nutzung der LiveU-Technologie war HEVC eine zentrale Voraussetzung. LiveU bietet eine »All in one«-Lösung, bestehend aus hardware-basiertem HEVC-Encoding und IP-basiertem Video-Cloud-Management, mit der wir hochwertige Live-Feeds an unsere Teams liefern können«, fügt Tom Fearing, Director of Technical Operations bei CBS Newspath hinzu.