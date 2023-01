LiveU verzeichnet massiven Nutzungsanstieg bei der WM in Katar

Über 100 % mehr Geräte, 160 % mehr Live-Sendungen und 73 % mehr Datennutzung im Vergleich zu 2018. Die Zahlen belegen die zunehmende Verbreitung der 5G-IP-Technologie und cloud-basierten Lösungen von LiveU.

LiveU hat Nutzungsstatistiken für die Fußball-WM 2022 veröffentlicht, die einen deutlichen Anstieg in allen Bereichen zeigen.

Mehr als 1.000 LiveU-Sendeeinheiten waren bei Sendern und Sportorganisationen aus 60 Ländern im Einsatz, um live aus Katar zu berichten. Zum Vergleich: Bei der Fußball-WM im Jahr 2018 wurden 485 Geräte von 40 verschiedenen Nationen genutzt.

Zudem verzeichnete LiveU während des Turniers einen Anstieg der Live-Sendungen um 160 % auf 78.000 Sessions, wovon 40 % mittels 5G übertragen wurden. Mit einem Gesamt-Daten-Traffic von 62 TB nahm auch die Menge der übertragenden Videodaten um 73 % zu.

Zusammengerechnet insgesamt 20.000 Stunden sendeten die LiveU-Einheiten aus Katar. Auf Länderebene führten Argentinien und Spanien das Ranking mit den meisten Daten, Sessions und Übertragungsstunden an.

Während der Fußball-WM fanden auch die Cloud-Lösungen von LiveU eine breite Anwendung. So zum Beispiel die Distributionsplattform LiveU Matrix, die eine kosteneffiziente, Cloud-basierte Übermittlung von Live-Feeds an Content-Abnehmer in aller Welt ermöglicht. Die Remote Produktionen, die durch die Cloud-Technologien von LiveU möglich wurden, zeichnen sich durch eine besonders hohe Effizienz aus: Sendeanstalten benötigten weniger Personal vor Ort und konnten die Produktion zentralisiert von ihren jeweiligen Heimatländern aus steuern.

Ronen Artman, Vice President Marketing bei LiveU, sagt hierzu: »Diese Zahlen, die sogar noch höher als erwartet ausfielen, sind das Ergebnis einer mehrjährigen Projektplanung und sorgfältigen Vorbereitung auf die Fuball-Weltmeisterschaft. Wir haben die gestiegene Nachfrage nach unseren Lösungen früh erkannt und uns entsprechend vorbereitet. Überall in Katar waren LiveU-Sendeeinheiten zu sehen, die die Spiele selbst, Interviews mit den Spielern, Interaktionen mit den Fans, die allgemeine Atmosphäre und die technischen Aspekte der Spiele live rund um den Globus übertrugen. Wir erhielten unglaublich positives Feedback unserer Kunden, die die 5G/4G-Netzwerke in und um die Stadien in Katar sowie unsere Remote-Produktions-Tools (REMI) und Distributionslösungen für kosteneffiziente Live-Videoübertragungen nutzten. Eine entscheidende Rolle spielte auch unser Event-Team vor Ort, das in unserem Servicezentrum in Doha rund um die Uhr erstklassigen Support leistete und unbegrenztes Datenvolumen bereithielt. Das Team stellte auch die offizielle CRA-Genehmigung im Vorfeld der Veranstaltung sicher.«

Martin Pettit, leitender Kameramann bei ITV Good Morning Britain, berichtete: »Ich bin seit 40 Jahren Kameramann beim Live-Fernsehen und habe in dieser Zeit eine ganze Reihe von Genres abgedeckt und von beeindruckenden Orten gesendet. LiveU ist die größte und beste technische Revolution, die ich je erlebt habe. Es war noch nie so einfach, unterhaltsame und informative Live-Sendungen zu produzieren. Mit LiveU kann ich mich frei bewegen, kreativ ausleben und Geschichten erzählen, ohne dabei von Signal- oder Kabelwegen eingeschränkt zu werden. In Katar konnte ich dank LiveU von jedem beliebigen Ort aus live gehen. Dazu gehörten nicht nur gängige Standorte wie der Hauptmarkt oder die Strandpromenade, sondern auch technisch anspruchsvollere Standorte am Persischen Meer. Alle unsere Übertragungen für ITV Good Morning Britain während der gesamten WM-Berichterstattung liefen ohne das geringste technische Problem ab.«

Javier Aybar, CEO und Gründer von Madco Broadcast Services, sagte: »Madco hat die WM-Spiele der argentinischen Nationalmannschaft für das öffentliche Fernsehen in Argentinien mit LiveU-Equipment begleitet. In den ersten zwei Wochen berichtete einer der wichtigsten Morgenkanäle Argentiniens, Artear El Trece, täglich live aus Doha und zeigte alles, was vor Ort passierte. Vom 20. November bis zum 18. Dezember sendeten wir außerdem täglich live aus dem Restaurant 29’s der LaLiga im Kempinski Residences & Suites, Doha.

Unsere Live-Berichterstattung aus Doha beinhaltete auch das Konzert von Ciro y Los Persas, einer der bekanntesten Bands Argentiniens. Mit Hilfe der Multicam-Lösung haben wir die Konzert-Aufnahmen an unsere Regie in Madrid übermittelt und dort remote produziert.«Aybar fügte hinzu: «Die Unterstützung, die wir während dieser gesamten Zeit von LiveU Spanien erhalten haben, ist bemerkenswert. Dasselbe gilt für das Team von LiveU in Doha. Ohne sie wären wir nicht in der Lage gewesen, allen Verpflichtungen gerecht zu werden, die wir als Produzent hatten.«



Seit über 15 Jahren werden die LiveU-Lösungen für die Berichterstattung von hochkarätigen Veranstaltungen weltweit eingesetzt. Neben internationalen Sportturnieren werden beispielsweise auch Wahlen oder Gipfeltreffen der Wirtschaft mit LiveU-Technologie übertragen (Beispiel G7-Gipfel).