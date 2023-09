Oman TV: Content Management von EVS

Oman TV ist mit neuer Kombination von EVS- und anderem Equipment auf Sendung.

Oman TV hat seine Technik in der Hauptstadt Muscat und in Salah modernisiert. Dabei suchte der Broadcaster ein schnelles, gemeinsames Content-Managment, das an verteilten Standorten verfügbar sein musste und entschied sich für MediaCeption von EVS.

Im Rahmen der IBC2023 gaben Oman TV und EVS bekannt, dass das Live Production Asset Management MediaCeption Signature, seit dem 7. September 2023 bei Oman TV auf Sendung ist. Der Einsatz ist Teil eines umfangreicheren Upgrades für die Fernsehstudios des omanischen Informationsministeriums zu dem Oman TV gehört.

Das Informationsministerium hatte 2017 eine Ausschreibung zur Aufrüstung der bestehenden Infrastruktur, einschließlich des NRCS- und PAM-Systems, veröffentlicht. Nach einem strengen und kritischen Evaluierungsprozess, der sich über vier Jahre erstreckte, wurde das Projekt schließlich an den Systemintegrator United Broadcast and Media Solutions (UBMS) aus Dubai vergeben.

Das Upgrade erstreckt sich auf zwei Standorte im Sultanat Oman, die Hauptstadt Muscat und Salalah in der Provinz Dhofar. Die wichtigsten Komponenten des neuen Systems sind die Server-Infrastruktur, die Netzwerkinfrastruktur und die Hyperkonvergenz-Infrastruktur (Virtualisierung).

Oman TV war auf der Suche nach einer PAM-Lösung für die Nachrichten- und Studioproduktion, die mit Systemen von Adobe, Avid, Vizrt und Tedial interoperabel ist. Außerdem wollte der Sender durch die Virtualisierung einiger Backend-Ressourcen den Platzbedarf in den Racks der Technikräume reduzieren.

UBMS schlug Mediaception von EVS als schnelle und voll funktionsfähige PAM-Lösung vor, die auch die Vorteile der EVS-Loop-Recording-Technologie voll ausschöpft, so dass sich die Bediener keine Sorgen über fehlende Inhalte oder Ausfallzeiten machen müssen. Betreiber an einem der Standorte von Oman TV können damit problemlos auf Inhalte von einem anderen Standort aus zugreifen. Die neue virtuelle Umgebung reduziert den Platzbedarf im Rack und den Stromverbrauch, erhöht die Flexibilität für Systemadministratoren und bietet Skalierbarkeit für zukünftige Erweiterungen.

»Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, dass wir in der Lage sind, schnell und einfach und von jedem Ort aus auf unsere Live-Produktionsmittel zuzugreifen, sie zu verwalten und umzuschalten«, sagte Mahmoud Mirza Albalushi, Projektmanager des Oman TV-Standorts Muscat. »Die MediaCeption-Lösung von EVS ermöglicht es unseren Produktionsteams, den Ingest mehrerer Live-Feeds zu verwalten, Dateien und ENG-Material zu importieren, Inhalte zu protokollieren und zu verwalten, so dass die Redaktionsteams schnell finden und abrufen können, wonach sie suchen, und Inhalte in den Studios auszuspielen.«

Ahmed Hassan Bait Said, Projektleiter des Oman TV-Standorts Salalah, fügte hinzu: »Die EVS MediaCeption-Architektur ermöglicht eine enge Integration mit MAM-, Automatisierungs-, Archiv- und Postproduktionssystemen anderer Anbieter. Die EVS-Lösung erleichtert auch die standortübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Produktionsteams, die vor Ort und aus der Ferne arbeiten.«

Die MediaCeption-Signature-Lösung für jeden Standort umfasst:

Multifeed-Ingest und Playout mit XS-Via-Servern.

IPDirector für Ingest-Planung, Mediensuche und -durchsuchung, Erstellung von Playlists, Übertragung von Inhalten auf einen gemeinsamen Speicher und Playout-Steuerung.

IPWeb für den Fernzugriff und das Durchsuchen von Inhalten sowie die Erstellung von Clips von jedem Ort aus über eine webbasierte Benutzeroberfläche.

Via Xsquare zur Umwandlung, Orchestrierung und Überwachung der Übertragung von Mediendateien zwischen EVS und Drittsystemen.

XStore für einen zentralen gemeinsamen Speicher, von dem aus Adobe PP-Benutzer über ein Plug-in auf wachsende Dateien zugreifen können.

PMZ für die Virtualisierung der Backend-Ressourcen, die für IPDirector und IPWeb verwendet werden, um so den Platzbedarf im Rack zu reduzieren.

Die an Oman TV gelieferte EVS MediaCeption-Lösung umfasst auch ein Tool für den Rohschnitt und verwaltet sowohl Nachrichten- als auch Produktions-Workflows über acht Galerien.

Die Integration zwischen der EVS-Lösung und dem bestehenden MAM-System von Tedial erleichtert die Archivierung und Wiederherstellung von Inhalten. PAM-Benutzer in Muscat können einfach per Fernzugriff auf die EVS-PAM-Inhalte in Salalah zugreifen und eine Übertragung von Salalah nach Muscat veranlassen.

Eine weitere wichtige Integration besteht zwischen IPDirector von EVS und Avid iNews, um einen Rundown von iNews in EVS zu veröffentlichen und den Rundown-Status/Feedback von EVS zu iNews zu erhalten. Es ist dabei erwähnenswert, dass IPDirector-Benutzer einen Proxy durchsuchen können, schon während der Ingest-Prozess läuft.

EVS bot Oman TV außerdem On-Air-Support und technische Schulungen für 30 Techniker sowie Betriebsschulungen für 150 Bediener an beiden Standorten an, die von EVS-Mitarbeitern aus dem Büro in Dubai und der Zentrale in Belgien unterstützt wurden.

UBMS-Berater Parwaiz Anjum kommentierte: »Die Schulung war der schwierigste Teil des Oman TV-Projekts. Wir haben 130 Tage lang in Muscat und 80 Tage lang in Salalah für die operativen Benutzer und Systemadministratoren mehrere Kurse zu jedem Teil des Systems durchgeführt.«