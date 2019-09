Stage Tec zeigt auf der IBC 2019 die bereits im Juni gelaunchte vollständig IP-basierte Konsole Avatus. Mit dem Release 1.6 ist nun Szenen-Automation als Feature für Theater und Live-Anwendungen implementiert worden.

Bedingt durch das modulare Konzept hat Avatus laut Stage Tec als erstes Mischpult weltweit kein klassisches Zentralbedienfeld mehr. Modular, dezentral und dennoch frei konfigurierbar, könne der Anwender jederzeit auf alle Parameter zugreifen.

Zwölf farbcodierte Fader, zwei 21″ Multitouch-Displays und 48 Doppeldrehgeber pro Einheit lassen sich zu Größen von 12 bis 96 Fader kombinieren. Die Farbcodierung der Kanalparameter soll den User intuitiv und selbsterklärend durch die Funktionen des Mischpultes führen. An jedem Multi Touch-Display lassen sich Parameter der Audiokanäle in einer großen Detailansicht bedienen sowie die Funktionen des Monitorings oder ein aktueller Status von Audiokanälen aufrufen.

Anwender behalten dank visuelle Rückmeldungen zu einzelnen Handlungen den Überblick bei ihren Projekten. Dieses Konzept der farblichen Kodierung der Fader hat sich Stage Tec für Avatus patentieren lassen.

Die Konsole feierte Mitte Juli Deutschlandpremiere im Konzerthaus Berlin. Auch am Staatstheater Mainz, an der Volksbühne Berlin und in Les Théâtres de la Ville in Luxemburg beginnt die neue Spielzeit mit Avatus. Schon seit letztem Jahr wird im UHD1 von tpc mit der IP-Konsole gearbeitet.