Ikegami: UHK-X700 Systemkamera nun verfügbar

Ikegami hatte die UHK-X700 im Frühjahr angekündigt und liefert die neue 4K-Kamera ab sofort aus.

Die UHK-X700 verfügt über drei neu entwickelte 2/3-Zoll-CMOS-4K-Sensoren und einen Global Shutter. Sie wurde speziell für Broadcast-Einsätze entwickelt und rundet das Ikegami-Portfolio nach oben ab.

Von der Bildqualität soll auch der Global Shutter profitieren, weil ja keine Flash-Banding-Artefakte und Rolling-Shutter-Verzerrungen entstehen können.

Herzstück der UHK-X700-Elektronik ist ein ASIC-Chip, der hochwertiges Bild-Processing in sehr kompakter Bauform bietet. In Kombination mit der Basisstation BSX-100 unterstützt die Kamera optional die parallele Ausgabe von 4K- und HD-Videoformaten. 4K-Video ist als 12G-SDI-Feed auch direkt am Kamerakopf verfügbar, so dass die UHK-X700 auch als Drahtlossystem integriert werden kann.

Der Hersteller hebt die Leistungsfähigkeit der UHK-X700 in Kombination mit der BSX-100-Basisstation hervor.

Die Kamera misst 340 x 243 x 149 mm, wiegt 5 kg, ist mit einem B4-Objektivanschluss ausgestattet und hat eine Empfindlichkeit von F11 bei 4K/50p. Sie ist laut Ikegami sehr gut ausbalanciert und hat einen niedrigen Schwerpunkt, um einen einfachen Betrieb sowohl auf einem Pedestal oder Stativ wie auch auf der Schulter zu gewährleisten. Zu den Peripherie-Optionen gehören das Bedienfeld OCP-300 und der System-Expander SE-U430. Außerdem bietet Ikegami für dieses Modell drei verschiedene Suchertypen an: einen 2-Zoll-LCD, einen 7-Zoll-Full-HD-LCD und einen 7,4-Zoll-OLED.