IBC2019: Offizielle Zahlen

Die IBC meldet 56.390 Besucher – und damit einen leichten Anstieg im Vergleich zu 55.884 Besuchern im Vorjahr.

Die IBC2019 liegt beim Besucherzustrom auf Vorjahresniveau, wenn man den offiziellen Zahlen folgt. Viele Aussteller äußerten allerdings im Gespräch mit der Redaktion von film-tv-video.de anderes: Nach dem individuellen Eindruck und auch basierend auf den Kontakten/Leads der einzelnen Aussteller, wurde generell ein Rückgang der Besucher im Vergleich zum Vorjahr vermutet. Wichtig ist ja für die Aussteller aber ohnehin nicht die absolute Zahl der Messebesucher, sondern dass die jeweils richtigen Ansprechpartner auf der Kundenseite am Stand vorbeikommen.

Ganz ohne echte Erfolgsmeldung wollten die Veranstalter die IBC2019 aber nicht abschließen: Also meldete das offizielle Statement, dass zumindest bei den Besuchern unter 35 ein Anstieg um 10% zu vermelden sei. Auch das dürfte den einen oder anderen aber eher verwundern: Wenn man an den Ständen und in den Messefluren unterwegs war, konnte man jedenfalls nicht den Eindruck gewinnen, man sei auf einem Uni-Campus unterwegs. Stattdessen dominierte, wie üblich in den vergangenen Jahren, das Heer der Silberscheitel.

Messechef Michael Crimp bilanziert aber: »Wir freuen uns über das Wachstum des Publikums in unseren wichtigsten Zielbereichen, insbesondere die Aufnahme von mehr jungen Menschen, Führungskräften und ausländischen Besuchern. Darauf können wir im nächsten Jahr aufbauen. Aber unsere Kennzahlen für den Erfolg der Messe beinhalten auch entscheidende Elemente wie die Qualität, die Einbeziehung des Publikums und den Einfluss der IBC auf die Branche. Unsere Gespräche mit Ausstellern und Teilnehmern zeigen uns, dass sich diese gegenüber 2018 alle verbessert haben.«