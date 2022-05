Messetrends aus Qvest-Sicht

Qvest-CTO Thomas Müller über wichtige Trends der NAB2022.

Welche Trends bestimmen aktuell die Branche, welche Entwicklungen lassen sich aus der NABShow 2022 herauslesen? film-tv-video.de sprach darüber mit Thomas Müller, CTO der Qvest Group.







Für Thomas Müller ist klar, dass die IP-Transformation in vollem Gange sei. Müller resümiert: »Selbst wenn man wollte, wäre es mittlerweile nahezu unmöglich, gänzlich auf IP-Technik zu verzichten, denn in den meisten Produkten und Lösungen steckt auf die eine oder andere Art IP-Technik drin.«

Bei den IP-Protokollen ist aus Sicht des Qvest-CTO die Welt klar geordnet: SRT spiele in der Distribution eine wichtige Rolle, NDI werde oft bei Remote-Lösungen eingesetzt, während 2110 als unkomprimierter Standard oftmals bei On-Premise-Lösungen der Standard der Wahl sei.

Weiter stellt Thomas Müller eine deutlich größere Bereitschaft fest, in der Cloud zu produzieren. Was zunächst nur für die Distribution denkbar war, spiele nun auch in der Produktion zunehmend eine wichtige Rolle, wobei Themen wie Datenschutz und Cyber Security nach wie vor präsent seien. Dass jedoch Technologien wie Camera-to-Cloud oder auch Grass Valleys AMPP-Plattform auf so großes Interesse stoßen, wertet Müller als deutliches Zeichen für die Bereitschaft zu mehr Cloud-Produktion in allen Bereichen.

Als Trend, der durch die Hintertür kam und blieb, sieht Müller den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in ganz unterschiedlichen Lösungen. Habe man zu Beginn noch vielfach über KI und deren Nutzung diskutiert, überzeuge sie die Anwender nun, weil sie mittlerweile in vielen Produkten und Lösungen eingesetzt werde und durchaus Mehrwert biete.

Qvest sieht sich auf all diesen Feldern gut gerüstet und treibt die Unternehmensentwicklung in diesen Bereichen voran.