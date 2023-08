Qvest: Neue Produkte und Practices

Qvest zeigt ein erweitertes Leistungsportfolio mit neuen Practices und Produkten für zukunftsfähige Kundenlösungen im Medien- und Entertainment-Sektor und gibt Einblicke ins internationale Projektgeschäft.

Im Fokus der Unternehmensgruppe stehen unter dessen diesjährigem Messemotto »Expect more« das ausgebaute Angebot an Practices sowie neue digitale Produkte, mit denen Qvest sämtliche Anforderungen der internationalen Medien- und Broadcasting-Kunden und darüber hinaus adressiert.

Vom 15. bis 18. September 2023 informieren die Mitarbeitenden des weltweiten Qvest-Teams in Halle 10 am Stand C31 die Messebesucher über alle Neuigkeiten. Im Dialog mit den Qvest-Produktexperten können an Demo-Pods unter anderem die erfolgreichen Digitalprodukte makalu Cloud Playout und ClipBox Studio Automation erlebt werden, die für mehr Einfachheit, Produktivität und Skalierbarkeit bei Broadcastern und Publishern sorgen.

Im Rahmen des Messeauftritts bietet Qvest in diesem Jahr außerdem eine dezidierte Product Experience Zone. Dort erfahren Gäste mehrmals täglich aus erster Hand alle Vorzüge der Qvest-Produkte in Form von kompakten Live-Präsentationen. Dabei wird auch die Integrationsplattform für Medienworkflows Qibb kompakt vorgestellt, ein strategisches Spin-Off der Qvest Group. Im Fokus stehen dabei automatisierte Workflows mit generativer Künstlicher Intelligenz für Medienanwendungen unter Einbindung populärer KI-Tools wie ChatGPT4.

Darüber hinaus können sich Standbesucher umfassend über die nun in Practices geclusterten Fachbereiche von Qvest informieren. Practice-Experten zeigen dabei, wie sich dank der Kenntnisse in Bereichen wie Foresight & Innovation, Digital Media Supply Chain, OTT, Data & Analytics, Digital Product Development oder Systemintegration mit Qvest zukunftsfähige Technologieprojekte umsetzen lassen. Durch den Einsatz modernster Technologien und individueller Consulting-Prozesse ist das weltweite Qvest-Team in der Lage, speziell zugeschnittene Lösungen für jeden Bedarfsfall anbieten zu können.