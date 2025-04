Qvest und Nvidia erweitern ihre Zusammenarbeit

Qvest hat seine Zusammenarbeit mit NVIDIA erweitert, um die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Medien-, Unterhaltungs- und Sportbranche zu steigern.

Auf der NAB Show 2025 in Las Vegas wird Qvest zwei neue Applied AI-Lösungen vorstellen, die auf den Technologien von Nvidia basieren und Unternehmen dabei unterstützen, das volle Potenzial ihrer digitalen Inhalte auszuschöpfen.

Die Kooperation zwischen Qvest und Nvidia besteht seit 2024 und kombiniert die Branchenexpertise von Qvest mit den marktführenden KI-Technologien von Nvidia, darunter Nvidia NIM, NeMo Retriever Microservices, Holoscan for Media sowie der Nvidia AI Blueprint zur Videoanalyse und -zusammenfassung. Ziel ist es, skalierbare Lösungen zu entwickeln, die operative Effizienz steigern, neue Umsatzpotenziale erschließen und kreative Prozesse fördern.



Im Rahmen seiner Applied AI Practice wird Qvest zwei neue Lösungen präsentieren:

Agentic Live Multi-Camera Video Event Extractor: Diese Lösung nutzt die KI-Rechenleistung von Nvidia Holoscan for Media zur Erkennung und Auswahl der besten Kameraperspektiven bei Live-Multikamera-Produktionen in Echtzeit. Mit einer natürlichen Sprachschnittstelle und No-Code-Konfiguration können Nutzer strukturierte Daten flexibel aus umfangreichen Live-Streams extrahieren, was insbesondere für Broadcaster, Medienunternehmen und Sportligen von Vorteil ist.

No-Code Media-Centric AI Agent Builder: Diese Lösung basiert auf den Microservices Nvidia NeMo Retriever und Nvidia NIM und ermöglicht die Analyse unstrukturierter Medieninhalte ohne technisches Fachwissen. Sie automatisiert die Auswertung von Video-, Audio- und Bildmaterial sowie komplexen Dokumenten, wodurch Unternehmen den manuellen Aufwand reduzieren und Informationsprozesse zentralisieren können.

Christophe Ponsart, Co-Lead der Applied AI Practice bei Qvest, betont die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Nvidia zur Entwicklung maßgeschneiderter KI-Lösungen für digitale Inhalte. Richard Kerris, Vice President of Media and Entertainment bei NVIDIA, hebt hervor, dass die Integration von KI in die Medienbranche neue Produktionsmethoden erfordert.

Beide Lösungen werden am Stand von Qvest (W2055) auf der NAB Show 2025 live präsentiert. Zudem beteiligt sich Qvest gemeinsam mit Nvidia und AWS an einem Fireside Chat über die Maximierung des Wertes bestehender Inhalte durch KI. Im Mai folgt ein Webinar mit konkreten Anwendungsfällen zur Steigerung von Umsatz und Effizienz durch KI. Darüber hinaus wird Qvest an seinem Stand sein umfassendes Portfolio an medienfokussierten Services in den Bereichen Applied AI, OTT, Digital Media Supply Chain sowie Broadcast Transformation & Systemintegration vorstellen.