Fall Out Boy setzt Blackmagic-Kameras bei Welttournee ein

Die US-Rockband Fall Out Boy setzte für ihre Liveproduktions-Workflows der Mania-Welttournee eine Pocket Cinema Camera 4K, Ursa Broadcast Kameras und ein Atem Camera Control Panel ein. Außerdem waren weitere Blackmagic Design Produkte im Einsatz, um einen vollständigen AV-Workflow zu realisieren.

Seitdem Fall Out Boy 2005 mit ihrer Hitsingle »Sugar, We’re Going Down« in der Szene auftauchten, führt die Band mit Erfolgshits wie »Dance, Dance«, »Centuries« und »Uma Thurman« die Charts an. Anfang des Jahres brachte die Band ihr jüngstes Album Mania heraus und hat just in diesem Monat ihre sechste und letzte Etappe der gleichnamigen Tournee mit Machine Gun Kelly und anderen Vorgruppen beendet.

Robb Jibson, künstlerischer Leiter bei »So Midwest Inc.«, einer in Chicago ansässigen Firma für Production Design, und Patrick Eaton, Begleiter der Tournee und Videoregisseur beim Anbieter von Produktions- und Techniklösungen »VER«, haben ein komplettes Blackmagic Design Setup aufgestellt, als die Band 2017 mit Mania auf Tournee ging. 2018 wurde das Setup dann um eine Pocket Cinema Camera 4K, fünf Ursa Broadcast Kameras, einen Atem Camera Control Panel, fünf Blackmagic Camera Fiber Converter und fünf Blackmagic Studio Fiber Converter erweitert.

Die Pocket Cinema Camera 4K wurde für die Weitwinkelaufnahmen der Bühne (Front of House) eingesetzt. Um im Nachhinein mit den Bandmitgliedern die einzelnen Auftritte anschauen zu können, zeichnete Jibson nebenher jedes Konzert komplett mit einem Blackmagic Video Assist 4K Monitor/Rekorder auf.

Die Ursa Broadcast Kameras wurden an den Veranstaltungsorten jeweils im oberen Bereich installiert, um verschiedene Ansichten der Bühne zu erhalten. In Verbindung mit den Kameras verwendete das Team die beiden Sucher Ursa Studio Viewfinder und Ursa Viewfinder. Mit den Blackmagic Camera Fiber Convertern und Blackmagic Studio Fiber Convertern konnte das Team alle erforderlichen Verbindungen zwischen den Ursa Broadcast Kameras und den Racks herstellen.

Außer den Ursa Broadcast Kameras gehörten noch einige weitere Geräte von Blackmagic Design zum Workflow, darunter zehn Micro Studio Camera 4Ks, die auf der Bühne und im mittleren Gang platziert die POV-Aufnahmen machten. Die Kamerafeeds wurden über einen Atem Mischer zur Content-Bearbeitung und zur Erstellung von Liveeffekten an zwei Mac Pros in den Racks gesendet. Von dort ging es weiter an einen Teranex AV zur Konvertierung der 2160p-Feeds in 1080p-HD-SDI-Signale, die für die LED-Bildschirmprozessoren bestimmt waren. Mit dem Atem Camera Control Panel konnte das Team alle fünf Ursa Broadcast Kameras und alle zehn Micro Studio Camera 4Ks vom Backstage-Bereich aus steuern. Darüber hinaus kamen die Blackmagic Design Produkte Atem 2 M/E Broadcast Studio 4K, MultiView 16 sowie Smart Videohub 40×40 und Smart Videohub CleanSwitch 12×12 Kreuzschienen zum Einsatz, um das Mischen, Monitoring und Routing auf der Tournee live zu bewerkstelligen.

»Das Atem Camera Control Panel rüstet die Produktfamilie der Ursa Kameras mit vertrauten Bedienelementen aus, mit denen unser Videoingenieur Nick West die volle Kontrolle über Blende und Schwarzlevel hatte, während die Kamera Operator sich auf die Bildgestaltung und Komposition der Einstellungen konzentrieren konnten«, so Jibson. »Das Gerät passt sich nahtlos in die Atem Familie ein und ermöglicht die gesamte Steuerung auf einem Viertel des Platzes.«