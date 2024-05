Blackmagic erleichtert IP bei Liveproduktionen

Vorhandenes SDI-Equipment in kostengünstige 2110-IP-Broadcast-Systeme integrieren – das geht mit den neuen Blackmagic IP-Konvertern.

Blackmagic Design hat eine neue Produktfamilie von Konvertern vorgestellt. Diese Produktreihe umfasst sowohl Minikonverter als auch Modelle für die Rackmontage, die Ultra-HD-Unterstützung über 10G-Ethernet bieten. Die neuen Konverter wurden speziell für die Integration von SDI-Equipment in 2110-IP-Broadcast-Systeme entwickelt und richten sich an Anwender in den Bereichen Broadcast, Liveproduktion und audiovisuelle Technik.

Blackmagic Design bietet unterschiedlichste SMPTE-2110-IP-Videoprodukte, darunter Konverter, Videomonitore, Audiomonitore und sogar Kameras.

Die 2110 IP Konverter sind dafür ausgelegt, SDI-Geräte in 2110-IP-Broadcast-Systeme einzubinden. Die Rackmount-Modelle ermöglichen den Einbau in Equipment-Racks direkt neben den Geräten, deren Signale konvertiert werden sollen. Mit Konvertern können Nutzer ihre gesamte Videoausrüstung kostengünstig für den Gebrauch mit SMPTE-2110-Systemen transformieren.

Blackmagic 2110 IP-Produkte entsprechen der SMPTE-ST-2110-Norm für IP-Video zur Übertragung, Synchronisation und Beschreibung von 10-Bit-Video-, Audio- und Ancilliary Data über Managed-IP-Netzwerke fürs Broadcasting. Es lassen sich auch eingehende SDI-Signale zu einer PTP-Clock neu takten oder Signale von externen Geräten mit der ebenfalls von der PTP-Clock generierten Referenzausgabe gleichschalten.

Blackmagic 2110 IP-Konverter sind in Ausführungen mit RJ-45-Verbindern für den Gebrauch von einfachen Cat-6-Kupferkabeln oder SFP-Glasfasermodulen und -kabeln erhältlich. Mithilfe einfacher Cat-6-Kupferkabel können Nutzer deutlich preiswertere SMPTE-2110-Systeme bauen. Die Kabel lassen sich einfach verbinden und 10G-Ethernet-Switches sind weit verbreitet.

Blackmagic 2110 IP-Konverter ermöglichen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. So können Nutzer nach Belieben auch ohne einen komplexen Ethernet-Switch arbeiten. Man erhält die Vorteile von SMPTE-2110-IP-Video, aber mit einfachen Ethernet-Kabeln, Fernspeisung und bidirektionalen Videosignalen.

Zur Nutzung größerer SMPTE-2110-Systeme können Nutzer ihre gesamte Videoausrüstung an einen Ethernet-Switch anschließen. Zuerst schließt man die Geräte an den Ethernet-Switch an und konfiguriert dann den Ethernet-Switch entsprechend, um die Geräte untereinander zu verbinden. Wie bei einer großen Videokreuzschiene werden alle Verbindungen zwischen den SMPTE-2110-Geräten hergestellt. Ale Blackmagic 2110 IP Produkte unterstützen das NMOS-Protokoll.

Durch die Verwendung von 10G-Ethernet sind die Blackmagic SMPTE 2110 IP-Videoprodukte kleiner, stromsparender und preisgünstiger. Außerdem können Produkte mit 10G-Ethernet ferngesteuert werden. Für Ultra HD mit mehr als 30 fps reicht die Bandbreite für unkomprimiertes 10-Bit-Video jedoch nicht aus. Hier kommt der Blackmagic IP10 Codec zum Einsatz, der eine geringe Latenz von nur acht Samples bietet, auf einem offenen Standard basiert und keine Lizenzgebühren verursacht. Der Codec basiert auf wenigen FPGA-Bausteinen, was die Erschwinglichkeit der SMPTE-2110-IP-Videoprodukte gewährleistet.

»Diese neue Produktreihe an Blackmagic 2110 IP-Konvertern ist vielversprechend, weil Nutzer damit ihr vorhandenes SDI-Equipment in kostengünstige 2110-IP-Broadcast-Systeme integrieren können«, so Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. »Mittels 10G-Ethernet konnten wir die Konverter kompakter gestalten. Sie verbrauchen weniger Strom und ermöglichen die Stromversorgung aus der Ferne – alles zu einem erschwinglichen Preis. Wir sind gespannt darauf, wie Kunden sie in Studios, bei Live-Events, am Set versteckt, in Firmen- oder Hotel-AV-Setups und diversen anderen Situationen einsetzen werden.«

Leistungsmerkmale der Blackmagic 2110 IP Konverter

Alle Konverter entsprechen der SMPTE-2110-IP-Videonorm

Wahlweise Minikonverter oder Modelle für Geräteracks

Verwenden überall erhältliches 10G-Ethernet für eine kostengünstige Installation

Neutaktung eingehender SDI-Signale mit gängiger PTP-Clock

NMOS-Protokoll zum Erstellen einer virtuellen Kreuzschiene

Blackmagic IP10 Codec für geringe Latenz basiert auf offenem Standard

Unterstützt die Formate SD, HD und Ultra HD bis 2160p/60

Distributionspartner von Blackmagic Design ist New Media AV.