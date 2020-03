Clearcom in der Esport Factory Osnabrück

Die Esport Factory in Osnabrück möchte Schulung, Ausbildung und Produktion im Bereich eSports kombinieren. Equipment von Clearcom hilft in der Kommunikation.

Oftmals finden in der neuen Esport Factory in Osnabrück Multiplayer-Turniere statt, die von Produktionscrews mit bis zu 15 Personen unterstützt werden. Die kürzlich umgebaute Anlage musste die richtige Wettbewerbsatmosphäre mit engen Kommunikationsmöglichkeiten schaffen, um erfolgreiche Veranstaltungen durchzuführen.

Die Esport Factory entschied sich unter anderem für Clearcom-Technologien, etwa die IP-Schnittstellen der LQ-Serie und Encore Analog Partyline Intercoms (RS-702 Beltpacks und die mobile Anwendung Agent-IC). All das wird für die Kommunikation zwischen Regie und Bühne während der Veranstaltungen und für Fernproduktionen eingesetzt.

Viele Analysten schätzen die eSport-Branche auf 1 Milliarde Dollar. Aus der Sicht der Maze GmbH, dem Eigentümer der Esport Factory, ergeben die Investitionen daher viel Sinn. Moritz Esche, Technischer Direktor der Maze GmbH, erläutert, dass man damit diesen explodierenden Markt auch jenseits der eSport-Events in großen Stadien bedienen wolle.

Die zuvor bestehende Anlage wurde komplett renoviert und beherbergt nun eine esports Bootcamp-Trainingsanlage, eine eSports Academy und die Produktionsumgebung, in der die Turniere stattfinden, mit Sitzplätzen für bis zu 200 Zuschauer. Die Anlage beherbergt auch Zuschauerveranstaltungen für Fernproduktionen.

»Wir haben einen erstklassigen Ort für mittelgroße eSports-Veranstaltungen gebaut, an dem die Besucher durch die Nähe zum Geschehen ein einzigartiges Erlebnis haben«, so Esche.

Auch die Bedürfnisse einer modernen TV-Produktion können erfüllt werden – etwa in Bezug auf die Kommunikation. Bei 96 möglichen Kameraeingängen, neun Kilometern SDI-Kabeln und 40 Computern, die für die Produktion eines eSports-Turniers benötigt werden, gilt es viele Hürden zu bewältigen.

Die Anforderungen der Produktionsteams sahen ein Intercomsystem mit ausreichender Kapazität vor, damit sich die Mitarbeiter frei in der Esport Factory bewegen und Bilder des Events aufnehmen konnten. Es sollte auch die Möglichkeit geben, die Kommunikation zu segmentieren, sodass jeder nur mit dem für ihn relevanten Teil der Crew kommuniziert.

»Schon lange vor der Eröffnung der Esport Factory war klar, dass eine professionelle Intercom-Lösung für die Abwicklung von Live-Übertragungen der Veranstaltungen unverzichtbar ist«, sagte Jan Saueressig von Audio-Technica, Clearcoms Vertriebspartner in Deutschland. »Bei unterschiedlichen Veranstaltungsformaten und unterschiedlichen Kommunikationsanforderungen war eine flexible, IP-basierte Lösung entscheidend. Sie brauchten Sprechstellen, die sich schnell und einfach umkonfigurieren ließen, von geringen bis hin zu hohen Kommunikationsanforderungen.«

Die LQ-Box ermöglicht den gemischten Betrieb von analogen Partyline-, analogen 4-Draht-Audio- und Agent I»-Stationen mit nur einer Basiseinheit. Die umfangreichen Routing-Möglichkeiten innerhalb des Systems erlauben jederzeit eine flexible Reaktion auf neue Produktionsbedingungen, und die Skalierbarkeit des LQ-Netzwerks schützt Technologieinvestitionen bei zukünftigen Erweiterungen.

Die Systemanbindung erfolgte zunächst über das bestehende Inhouse-Netzwerk. Jetzt kann über die 3G- und 4G-Datenverbindung der Endgeräte von jedem Punkt der Welt auf das System zugegriffen werden, was die Arbeit an externen Produktionsstandorten erheblich vereinfacht.

»Mit der Agent IC-App in Kombination mit unserem LQ-System sind wir in der Lage, alle unsere Anforderungen nahtlos zu erfüllen. Wir haben sogar begonnen, Agent IC für unsere externen Produktionen zu verwenden. Das Produktionsteam verbindet sich einfach über die Datenverbindung seiner Mobiltelefone mit der LQ-Box, die immer noch an unserem Hauptstandort installiert ist, und schon sind sie einsatzbereit«, erläutert Esche.

Alex Hemme von Clearcom arbeitete mit Audio-Technica zusammen, um die richtigen Produkte zu spezifizieren. »Diese Gegensprechanlage ist perfekt für deren Anwendung«, sagte Hemme. »Sie wollten keine spezielle Verkabelung für die Nutzer der Partyline, möglichst einfach mit Remote Produktionen umgehen und ihre freiberuflichen Crews bestmöglich managen, was mit der Flexibilität des LQ-Netzwerks kein Problem darstellt.«

Wie die eSports-Branche geht auch die Factory von größerem Wachstum und noch mehr Publikumszuspruch aus. Die Konfiguration des skalierbaren Clearcom-Systems deckt die aktuellen Produktionsanforderungen mehr als ausreichend ab, und wenn der Veranstalter Bedarf hat, ist eine Erweiterung des Systems nur eine Frage der Ergänzung mit weiteren LQ-Frames.

Keine Infos mehr verpassen und einfach den Newsletter abonnieren: