Neues eSport TV Studio in Berlin

NIYU realisiert Riot Games Arena im ehemaligen LEC-Studio in Berlin Adlershof.

Der eSport in EMEA hat eine neue Heimat in Berlin. In Berlin Adlershof hat NIYU das ehemalige LEC Studio zu einem flexiblen und speziell auf die Bedürfnisse von Riot Games ausgerichteten TV Studio umgebaut. Die neue Riot Games Arena bietet ab sofort ein verbessertes Arena- und Fan-Erlebnis sowie neue Übertragungs- und Produktionsmöglichkeiten, die aus dem zentralen Riot Games EMEA Broadcast Center in Dublin, Irland gesteuert werden.

»In den vergangenen 10 Monaten war unser Team auf der Mission, als Generalunternehmer und Koordinator für alle Gewerke die neue Riot Games Arena zu realisieren,« freut sich Mike Doerfling, Managing Director bei NIYU.productions GmbH über die Eröffnung. »Es war keine Kleinigkeit, eine existierende Umgebung in ein hochmodernes TV-Studio zu verwandeln, das für eine Vielzahl an Games aus dem Riot Universum multifunktional und nach den Bedürfnissen unseren Kunden Riot Games angepasst werden kann.«

Neben der technischen Planung und Umsetzung der Infrastruktur hat NIYU Event Production als Generalunternehmer sämtliche Aufgaben in der Umsetzung dieses Projekts übernommen, wie beispielsweise die Steuerung der Bauanträge sowie die Planung und Umsetzung der Architektur des Studios unter Einhaltung der gesetzlichen Brandschutzauflagen. Die Umsetzung und Installation des Riot Games TV Studios wurde von NIYU in kürzester Zeit innerhalb von 3 Monaten vollständig umgesetzt und in Betrieb genommen.

Riot Games Arena ist live

Ziel des Umbaus war es, sowohl die Spieler als auch die Fangemeinde vor Ort und auch Fans zu Hause vor den Bildschirmen noch tiefer in die Welt der Riot Games eintauchen zu lassen als zuvor. Das stellen nun unter anderem eine komplett neue Glasfaser-Infrastruktur, eine neue Innenarchitektur sowie modernste Übertragungstechnologien sicher. Das Design der Innenräume entwickelten Alison Zullo & Jim Samalis (Jack Morton Worldwide).

Die gesamte Konzeption und Installation des Bühnenbereichs ermöglicht darüber hinaus Änderung und Anpassung des Designs, um der jeweiligen Riot Games eSports-Liga (LEC & VCT) gerecht zu werden. »Dieses Projekt ist ein echtes Zeugnis für Teamarbeit, Innovation und Entschlossenheit. Wir sind bereits live in der neuen Arena von Riot Games in Berlin, wo wir spannende Übertragungen auf den offiziellen LEC und VCT Streaming-Kanälen von Riot Games (Youtube, Twitch, etc.) liefern und die Grenzen dessen, was in der Welt der Produktion möglich ist, verschieben«, resümiert Doerfling.