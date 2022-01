Clear-Com: FreeSpeak Edge in D erfolgreich

Freaksound, Cobra und HD Wireless setzen auf die Intercom-Lösung FreeSpeak von Clear-Com.

Intercom-Lösungen von Clear-Com gehören laut Hersteller seit Jahren zu den meistgenutzten drahtlosen Intercom-Systemen in Deutschland. Mit der FreeSpeak Edge Base Station will der Hersteller diese Marktposition ausbauen, und seit ihrer Markteinführung Anfang des Jahres wurden schon zahlreiche Systeme an Kunden in Deutschland ausgeliefert.

So wurde die erste FreeSpeak Edge Base Station in Deutschland an Cobra Sound Light in Hamburg ausgeliefert, wo sie sofort in Betrieb genommen wurde. Mit dem neuen Gerät konnte sofort reibungsloser Betrieb mehrerer Produktionen sichergestellt werden.

»Das große Plus der neuen FreeSpeak Edge Base Station ist ihre Schnittstellenfähigkeit«, sagt Hendrik Thode von Cobra, der für alle Kommunikationslösungen bei Cobra verantwortlich ist.

»Die Basisstation bietet nicht nur zahlreiche 4-Draht-Anschlüsse, sondern kann auch direkt mit Dante-Geräten verbunden werden, und die CCM-Programmierung ist sehr selbsterklärend und intuitiv«, sagte er.

Auch bei Freaksound in Bruchköbel hat sich die Edge Base Station schon in mehreren Einsätzen bewährt.

»Unser Hauptgeschäft liegt im Dry-Hire-Bereich, aber wir stellen einen Trend fest, dass man für umfangreiche Intercom-Einrichtungen auch gerne unsere technische Expertise vor Ort in Anspruch nimmt«, erklärt Stefan Niemeyer, einer der Geschäftsführer von Freaksound. »Bei unserem ersten Einsatz der Basisstation haben wir sie während der Sommernachtsaufführung der Neuen Philharmonie Frankfurt eingesetzt, um praktische Erfahrungen damit zu sammeln.«

Hannes Gremm, der Intercom-Techniker, der vor Ort in der Philharmonie arbeitet, erläutert: »Durch die Dante-Anbindung war es vor Ort sehr einfach, die verschiedenen Mischpulte in das Intercom-Setup zu integrieren. Mit Hilfe des Web-Interfaces konnte ich das System während der gesamten Produktion zuverlässig überwachen.«

»Flexibilität ist für uns im Tagesgeschäft Trumpf. Eine Basisstation, die sowohl analoge Partyline, symmetrisches Audio als auch Dante direkt anschließen kann, ermöglicht es uns, jederzeit auf die Anforderungen unserer Kunden zu reagieren und spontane Wünsche während der Produktion zu erfüllen«, fasst Niemeyer zusammen.

HD Wireless aus Mechernich setzt seit vielen Jahren verschiedene Intercom-Lösungen von Clear-Com in den unterschiedlichsten Produktionsformaten des Unternehmens ein.

»Wir setzen bei unseren Produktionen häufig die Eclipse-HX-Matrix-Plattform ein, da sie uns maximale Flexibilität und nahezu unbegrenzte Ressourcen bietet«, erläutert Patrick Nußbaum, Geschäftsführer von HD Wireless.

Bei kleineren Produktionen schätzt HD Wireless jedoch die Vorteile der FreeSpeak Edge Base Station. »Die Edge Base ermöglicht es uns, unsere bestehenden Komponenten der FreeSpeak-Familie, wie IP- und E1-Antennen, Beltpacks und Ladestationen, in kleineren Plug-and-Play-Setups zu verwenden. Das macht es für uns kosteneffektiv, außerdem ist die kompakte Basisstation günstiger und einfacher zu versenden«, erklärt Nußbaum abschließend.

Die FreeSpeak Edge Base Station bietet eine eigenständige Lösung für FreeSpeak Edge 5-GHz-Systeme sowie Unterstützung für FreeSpeak II 1,9- und 2,4-GHz-IP-Transceiver über AES67-Verbindungen, die bisher nur über Eclipse HX mit einer E-IPA-Karte verfügbar waren. Ein einziges 1-HE-Gerät unterstützt insgesamt bis zu 16 Beltpacks und 6 IP-Transceiver (10 E1-Transceiver), mit der Flexibilität, Bänder zu mischen und anzupassen, sowie bis zu acht Ports IP-Interoperabilität mit Dante-Verbindungen von Drittanbietern.

Mit einer Mischung aus IP-, 2-Draht- und 4-Draht-Audioanschlüssen kann die FreeSpeak Edge Base Station eine Vielzahl von Systemen integrieren, darunter Clear-Com Encore Partyline und sogar Zwei-Wege-Funksysteme mit einer intelligenten GPIO-Schnittstelle, so der Hersteller.

»Unzählige Rental-Unternehmen in Deutschland haben in Clear-Com investiert, um ihre Kommunikationsanforderungen optimal zu lösen«, sagte Jan Saueressig, Brand Manager für Clear-Com beim Vertriebspartner Audio-Technica. »Die FreeSpeak Base Station ist eine weitere zuverlässige Lösung von Clear-Com, die unseren Kunden neue Möglichkeiten eröffnet.«