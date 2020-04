Trotz Corona: Streaming von Gottesdiensten

Viele Kirchengemeinden bieten ihre Gottesdienste mittlerweile als Stream an. Die Schlosskirche in Chemnitz nutzt dabei LiveU-Equipment.

Die Schlosskirche in Chemnitz gibt es schon seit vielen Jahrhunderten. Ihren Namen erhielt die Kirche 1668 nach der Reformation. Über die Jahrhunderte erfuhr die Kirche immer wieder andere Nutzungen und wurde unter anderem als Restaurant, Chorraum, Theatersaal und sogar als Pferdestall genutzt.

Seit vielen Jahren finden nicht nur ausschließlich Gottesdienste in der Kirche statt, sondern auch zahlreiche Konzerte. So sollte in diesem Jahr Bachs Matthäuspassion aufgeführt werden, aber auch Haydns Schöpfung und der MDR Musiksommer Kruzianer stehen noch auf dem Programm.

Aktuelle Gottesdienste und Konzerte mussten abgesagt werden, doch per Streaming erreichte die Schlosskirche zumindest per Gottesdienst ihre Gemeindemitglieder.

»Obwohl die Schlosskirche Chemnitz kein stabiles und ausreichendes LAN bietet, hatten wir das Ziel, den Gottesdienst live zu übertragen. Daher war eine LiveU Solo das Produkt der Wahl für uns, ausgestattet mit zwei SIM-Karten und über einen persönlichen Hotspot mit einem iPhone verbunden. Das Gerät lieferte einwandfreie Qualität ohne einen einzigen Fehler, Signalverlust oder Qualitätsminderung«, erklärt Markus Wilmsmann von Motherstream, der von Makroni Veranstaltungstechnik beauftragt wurde – und auch schon etliche weitere Gottesdienste in Sachsen streamte.

Kameraseitig nutzte das Team eine Panasonic HC-X1 und zwei Canon A10. Die kompakten Camcorder lieferten ihr Signal einem Television Studio HD von Blackmagic Design zu. »Der Ton wurde über ein digitales Roland-Audiopult als Stereosumme in die XLR-Ins des Blackmagic-Mischers eingespeist« erläutert Markus Wilmsmann.

Auf diesem Weg erreichte die Gemeinde 800 Mitglieder im Livestream, und seither steht der Stream natürlich auch weiterhin bei Youtube bereit.