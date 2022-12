SWR: Event-Streaming mit Lösung von Logic

Der SWR wird künftig eine Cloud-Lösung für sein Event-Streaming nutzen — auf Basis von AWS, LTN Global und Logic.

Maximale Automation des Workflows und Kostenreduzierung für das Event-Streaming — das waren die primären Ziele des SWR bei der Neuaufstellung der Technik für diesen Bereich des öffentlich-rechtlichen Senders.

Das wurde im Rahmen einer Cloud-Lösung umgesetzt: Bei Events nutzt der SWR nun eine moderne Infrastruktur auf Basis von AWS, bei der die Dienstleister LTN Global und Logic Media Solutions mit ihren Lösungen den Workflow vereinfachen, ausfallsicher gestalten und die Kosten reduzieren.

Herz der Lösung ist Portal-Easystream: Dieses Tool leitet die angelieferten Streams automatisiert über AWS an das CDN des Senders — und somit zu den Zuschauern.

AWS-Services über Portal genutzt.

Logic hat Portal entwickelt, um die Produktion mit AWS für die Anwender zu vereinfachen. Hierfür bietet Portal eine klar strukturierte, browser-basierte Oberfläche, die sich intuitiv bedienen lässt.

Für die Umsetzung der SWR-Anforderungen wurde in Portal eine passende Lösung entwickelt: Sobald der SWR ein Streaming-Signal an die AWS-Infrastruktur schickt, werden automatisch die nötigen AWS-Ressourcen gestartet. Dann wird der Stream über das CDN (Cloudfront) ausgeliefert.

Im einzelnen funktioniert das so: Sobald ein von LTN Global verwalteter Stream anliegt, wird per API-Call der Start der entsprechenden AWS-Services getriggert. Entsprechend verläuft das auch beim Stopp des Streams. Die Struktur für einen Event-Stream ist innerhalb von AWS voll redundant und hat keinen Single-Point-of-Failure.

Ein wesentlicher Vorteil dieser automatisierten Lösung unter Verwendung von Portal-Easystream ist die Kostenreduktion. Es müssen keine AWS-Services vorgehalten werden, sondern diese werden nur bei Bedarf — also wenn ein Stream anliegt — aktiviert, genutzt und somit auch nur dann berechnet. Portal-Easystream ist nicht nur als Backend konzipiert, sondern auch als einfach bedienbares Frontend, mit dem die Anwender selbst manuell in den Prozess eingreifen können, außerdem kann man das Frontend auch zum Monitoring des Workflows nutzen.







Portal-Easystream ist Teil der Portal Technology. Portal vereinfacht es, Frontends und Media-Workflows in der AWS-Cloud zu gestalten, man kann es als Framework für dahinterliegende AWS-Services betrachten: Mit den in Portal eingerichteten Frontends können verschiedene Funktionen in AWS auch von Nicht-Technikern bedient und von Administratoren einfach verwaltet werden.

Mit der Komplettlösung Portal-Easystream ergeben sich für Medienhäuser, Produktionsfirmen und weitere, auch »medienferne« Unternehmen ganz neue Möglichkeiten, um HD/UHD-Signale über die Cloud zu streamen. Die finanziellen Aufwendungen für die Hardware sind minimal, und Streaming-Kosten entstehen nur für die Nutzungszeit und verarbeitete Datenmengen, ohne Abo-Modelle. Portal-Easystream bietet quasi HD/UHD-Streaming im Pay-as-you-go-Modell — realisiert von Logic Media Solutions.