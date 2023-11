Marshall-Kameras für Live-Streaming von Gottesdiensten

Der Systemintegrator JD Sound & Video installierte Marshall-Kameras in der Christ Church von Short Hills.

Die Christ Church von Short Hills in New Jersey suchte nach einer Möglichkeit, ihre Live-Streamings zu verbessern. Mit dem Wunsch, qualitativ hochwertigere Live-Streams und auch aufgezeichnete Übertragungen zu erreichen, wandte sich die Kirchengemeinde an JD Sound & Video, denn dieser kleinere Systemintegrator mit seinen elf Mitarbeitern bietet modernste Ton-, Video- und Steuerungslösungen für Gotteshäuser, Schulen, Theater, Unternehmen, Behörden und Kommunen an.

Direktor und leitender Ingenieur von JD Sound & Video ist Joe DiSabatino und er arbeitete mit der Kirchenleitung zusammen, um das passende System zu entwickeln. DiSabatino hat als Certified Technology Specialist für Planung und Installation die Kompetenz, auch komplexere Systeme zu entwerfen und zu realisieren, bei der übersichtlichen Christ Church riet er zu einem System aus vier Marshall-Kameras des Typs CV730-NDI und einer CV344.

»Die Christ Church von Short Hills ist ein wunderschönes Gotteshaus, das seine Streaming-Fähigkeiten aufrüsten musste«, sagt DiSabatino. »Durch die Pandemie waren die Menschen gezwungen, am Gottesdienst aus der Ferne teilzunehmen, und dabei wurde der Bedarf der Kirche an einem Streaming-Upgrade deutlich. Obwohl die Kirche derzeit nicht in 4K streamt, war dies eine der Anforderungen an die Kamerasysteme. Es sollten keine Kompromisse bei der Bildqualität eingegangen werden, gleichzeitig sollte aber das Budget auch nicht überschritten werden. Die Entscheidung für die Marshall CV730-NDI fiel mir dabei absolut leicht: Es ist eine unglaubliche Kamera, die alle Anforderungen der Kirche erfüllt.«

Die vier CV730-NDIs wurden an verschiedenen Stellen im Altarraum platziert, um eine vollständige Abdeckung des Gottesdienstes und der Zeremonie zu gewährleisten. »Wir haben einen CV730-NDI ganz hinten in der Kirche unter den Orgelpfeifen platziert, eine in der Mitte links, um Prozessionen aufzunehmen, ein in der vorderen Ecke und eine auf dem Altar, um den Chor aufzunehmen«, fügt DiSabatino hinzu. »Zudem haben wir eine Marshall CV344 an der Orgel, so dass wir wirklich den ganzen Raum abdecken können.«

Die in weiß ausgewählten Marshall CV730-NDI sind PTZ-Kameras mit einem Neun-Millionen-Pixel-Sensor, einem relativ langbrennweitigen, optischen 30-fach-Zoom und flexiblen, parallel verfügbaren 12G-SDI- und HDMI-Ausgängen mit NDI-HX- und USB3-Fähigkeit. Die Bildsignale stehen mit bis zu 3.840 x 2160p bei 60 fps zur Verfügung, stellen somit professionelle Kameraquellen für die 4K-Produktion zur Verfügung. NDI HX bietet niedrige Latenzzeiten, hohe Qualität und frame-genaue Video- und Audioqualität mit IP-Workflows in Echtzeit.

NDI 5.5 und NDI-Tools ermöglichen und vereinfachen die Integration weiterer Videogeräte und Anwendungen in den Produktions-Workflow. Einfach an einen PoE++-Ethernet-Port anschließen und fertig: Video, Audio, Steuerung, Tally und Strom — alles über ein einziges Ethernet-Kabel.

Ergänzend zu den Kameras lieferte JD Sound & Video den Camera-Controller VS-PTC-IP von Marshall. »Dieser Controller wurde für den nahtlosen Betrieb mehrerer Kameraprotokolle in einem einzigen Netzwerk entwickelt und ist damit die ideale Lösung für die Christ Church von Short Hills«, sagt DiSabatino. »Der VS-PTC-IP bietet eine detaillierte Bedienung über einen hochwertigen PTZ-Joystick, eine professionelle Zoomwippe und individuelle Feineinstellungsknöpfe für Blende, Weißabgleich, Belichtung, Rot/Blau, Verschlusszeit, Fokus, Schwenk-/Neigegeschwindigkeit und Zoomgeschwindigkeit.«

Das Streaming-Upgrade umfasste auch einen maßgeschneiderten Dell-PC, der für die ISO-Aufnahmen jeder Kamera auf einem separaten Netzlaufwerk verwendet wird. VMix Live wird als Produktions-Software und Tonmischer genutzt, zwei Blackmagic DeckLink-Capture-Cards sind in den PC eingebaut.

»Mit diesem neuen Produktions-Workflow verfügt die Christ Church von Short Hills über eine nie dagewesene Flexibilität in Sachen Streaming«, erläutert Joe DiSabatino. »Die Technologie und die Funktionen des Marshall CV730-NDI ermöglichen es der Kirche, hochwertige HD-Livestreams und aufgezeichnete Sendungen zu erfassen und zu liefern. Die neuen Marshall-Kameras bieten außerdem ein einheitlicheres Erscheinungsbild, das die Schönheit des Kirchenraums für die Online-Zuschauer besser einfängt.«

Neben der Christ Church of Short Hills hat JD Sound & Video vor kurzem auch ein kleineres, aber letztlich ähnliches Streaming-Upgrade mit Marshall-Kameras in der Church of St. Luke und The Epiphany in Philadelphia abgeschlossen.

Vertrieb

In Deutschland vertreiben diverse Händler die Kameras von Marshall, deutscher Distributor ist Vision2See.