Riedel und RRN: Remote Mastering Service für Konzert-Livestream

Riedel Communications und Remote Recording Network (RRN) verkünden ihre Zusammenarbeit an einem Remote-Mastering-Service. Eine der ersten Anwendungen des neuen Systems war ein Live-Streaming-Konzert von Peter Maffay aus dem Steintor-Varieté in Halle am 13. April.

Das besondere Akustik-Konzert wurde vor Ort von Werner Schmidl gemischt und von Peter Brandt aus dem Studio Boecker in Köln remote gemastert. Beide Standorte waren über das Riedel Remote Operations Center (ROC) in Wuppertal verbunden, das als Kommunikations- und Signalzentrale fungierte. Von dort aus überwachten ROC-Ingenieure die Kommunikation, konfigurierten alle Signale und übermittelten alle Audio-Streams zwischen Veranstaltungsort und Studio.

Diese Methode der Kommunikation und Audioübertragung wurde gemeinsam von Riedel und Remote Music Productions, dem neuen Produktionsverfahren von RRN, entwickelt und setzt neue Maßstäbe für qualitativ hochwertige, umweltfreundliche und kosteneffiziente Audioproduktionen.

»Gemeinsam mit unseren Partnern bei RRN haben wir ein äußerst kompaktes Plug-and-Play-System zusammengestellt, das über eine WAN-Verbindung schnell und einfach mit unserem ROC verbunden werden konnte. So konnten sich Peter und sein Team voll und ganz auf ihre Aufgabe konzentrieren, den Hörern in ganz Deutschland ein perfektes Klangerlebnis zu bieten«, so Carsten Voßkühler, Projektmanager bei Riedel Communications. »Wir sind stolz darauf, an der Entwicklung dieser bahnbrechenden Remote-Lösung beteiligt zu sein, mit der die Aufzeichnung, Abmischung und Übertragung von Live-Veranstaltungen noch effizienter und umweltfreundlicher gestaltet werden kann.«

Peter Brandt, Gründer von RRN, fügt hinzu: »Mit nur 4 HE ist dieses System ideal, um das Maximum aus FOH-Mixen herauszuholen, und zudem mehr als geeignet für Broadcast und Streaming. Der Livestream aus Halle ist das Ergebnis einer großartigen Gemeinschaftsleistung unserer Teams. Wir sind mehr als zufrieden und freuen uns schon jetzt auf zukünftige Kooperationen mit Riedel.«

