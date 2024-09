WDR setzte für Remote-Produktion der Euro 2024 auf Riedel

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hat für die Übertragung der UEFA Fußball-Europameisterschaft 2024 in der ARD ein Riedel-Backbone für Kommunikation und Signalverteilung implementiert.

In Kooperation mit Broadcast Solutions und Riedels Managed Technology Division wurde eine temporäre Erweiterung der Medien- und Intercom-Infrastruktur im Broadcast Center Cologne (BCC) für die Remote-Produktion für lineares TV, Radio, Online und Social Media eingerichtet.

Dabei wurde auf eine zentralisierte Remoteproduktion am Standort Köln gesetzt. Alle Feeds der Uefa wurden zentral über den ARD/ZDF-Schaltraum in Mainz organisiert, dekodiert und per Glasfaser direkt nach Köln gesendet. Zusätzlich wurden aus jedem Stadion Signale von bis zu sechs unilateralen Kameras mit Embedded Audio nach Köln übertragen. Dort liefen alle Signale in einem von Produktion, Redaktion und Technik genutzten Dispatcher-Raum zusammen und wurden im Campus Köln verteilt.

Aufgrund der hohen Anzahl der im BCC zusätzlich zu verarbeitenden Signale wurde die Infrastruktur des WDR temporär um 17 MediorNet MicroN UHD Nodes erweitert. Zehn dieser Nodes wurden mit der Standard App ausgestattet, um die unsynchronisierten Uefa-Feeds auf den Haustakt zu bringen und eine flexible Verteilung von Video- und Audiosignalen zu ermöglichen. Die restlichen sieben Nodes nutzten die MultiViewer App für skalierbare Multiviewing-Kapazitäten. Für die Steuerung und Konfiguration der Infrastruktur fiel die Wahl auf den Orchestration Layer Hi Human Interface von Broadcast Solutions.

Zusätzlich zum bestehenden Intercom-System des WDR wurde ein weiteres Riedel Artist Node mit Madi-Karten angemietet, um die Anbindung der Kommentatorenplätze in den Stadien zu realisieren.

Die Integration der Euro 2024 in den laufenden Betrieb des WDR erforderte eine sorgfältige Planung, um sicherzustellen, dass die regulären Betriebsabläufe ungestört bleiben. Beispielsweise wurde der Euro 2024-Schaltraum aus dem WDR-Hauptschaltraum entkoppelt, um eine dedizierte Bearbeitung der EM-Inhalte zu gewährleisten.

Weitere Infos über die Produktion der Euro liefert dieser Produktionsreport.