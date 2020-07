Leonine: Pay-per-View-Konzertreihe mit Opernstars

Im Auftrag der Metropolitan Opera in New York produziert Leonine mit Odeon die Pay-per-View-Konzertreihe »The Met Stars Live in Concert«. Start ist 18.7.2020 mit Startenor Jonas Kaufmann.

Beginnend mit der Live-Übertragung eines Konzerts mit dem Startenor Jonas Kaufmann am 18. Juli 2020 im Kloster Polling, werden Leonine und ihr Tochterunternehmen Odeon Entertainment in dieser Konzertreihe bekannter Opernstars eine Serie von zwölf Konzerten produzieren.

»The Met Stars Live in Concert« wird von der Metropolitan Opera in New York veranstaltet, eine Pay-per-view-Konzertreihe, in der große Opernstars unserer Zeit an besonderen Orten in Europa und den USA auftreten.

Geplant sind, über den Sommer und Herbst 2020 verteilt, zwölf Konzerte, etwa mit Anna Netrebko, Joyce DiDonato, Diana Damrau, Renée Fleming, Roberto Alagna, Piotr Beczala, Bryn Terfel und — zum Auftakt — Jonas Kaufmann.

Tickets sind für 20 US-Dollar auf der Website der Metropolitan Opera erhältlich. Die Konzerte sind ab dem Live-Termin noch für zwölf weitere Tage verfügbar und können über Computer, Smart-TVs, mobile Endgeräte oder Home-Entertainment-Systeme (Chromecast oder AirPlay) abgerufen werden.

Die Konzerte werden mit mehreren Kameras aufgezeichnet, die Bilder werden via Satellit nach New York geschickt und dort vom preisgekrönten Regisseur der »Met live in HD«-Reihe, Gary Halvorson, geschnitten. Moderatorin und Gastgeberin ist die amerikanische Sopranistin Christine Goerke.

»Diese neue Initiative soll unseren Künstlerinnen und Künstlern und unserem Publikum die Möglichkeit geben, Live-Konzerte zu genießen, in einer Zeit, in der beide Seiten diese schmerzliche vermissen«, erklärt Peter Gelb, General Manager der Metropolitan Opera.

Die technisch herausfordernde wie anspruchsvolle Produktionsdurchführung der Termine in Europa übernimmt die zu Leonine gehörende Odeon Entertainment in Zusammenarbeit mit der Münchner Agentur und Medienproduktion Evisco AG.

Während der Live-Konzerte werden die Kameras nicht nur die Darbietungen der Künstlerinnen und Künstler, sondern auch die architektonischen Besonderheiten der ungewöhnlichen Veranstaltungsorte zeigen. Diese reichen von einer Terrasse mit Blick auf das Mittelmeer in Èze, Frankreich, über eine Burg in Oslo sowie Palais in Wien und Malta bis zu einer historischen Villa in Washington, D.C. und Kirchen in Barcelona und Wales.

»The Met Stars Live in Concert« beginnt am kommenden Samstag mit einem Konzert des Startenors Jonas Kaufmann live aus dem prunkvollen Barock-Kloster Polling in Bayern. Auf dem Programm stehen einige der bekanntesten Tenor-Arien des Opernrepertoires, darunter »Nessun dorma« aus Turandot, »E lucevan le stelle« aus Tosca, »Ah! lève-toi, soleil« aus Roméo et Juliette, »La fleur que tu m’avais jetée« aus Carmen, »È la solita storia« aus L’Arlesiana und »Un dì all’azzurro spazio« aus Andrea Chenier.

Jonas Kaufmann wird von Helmut Deutsch am Klavier begleitet. Gezeigt werden außerdem Video Highlights mit den größten Bühnenmomenten des Ausnahmesängers. Das Auftaktkonzert der Reihe beginnt am 18. Juli 2020 um 19:00 Uhr und dauert rund 75 Minuten.