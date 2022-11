Ateme: Pay-Dienste für Antina Televisión

Ateme installierte bei Antina Televisión seine Titan-Kodierungslösung.

Der TV-Sender Antina Televisión ist ein beliebter TV-Anbieter von digitalen HD-Pay-TV-Diensten in Argentinien und hat sich zum Marktführer an mehreren Standorten im Großraum Buenos Aires entwickelt. Die zukunftssichere Headend-Lösung bietet nun Tausenden von Abonnenten verbesserte Qualität, so Ateme.

Die Titan-Encoder von Ateme verarbeiten 37 HD-Kanäle und ersetzen dabei die alte Kodierungstechnologie von Antina. Der Sender tauschte die Technik aus und setzte auf eine zukunftssichere Lösung, die einfach zu verwalten ist und durch einen spezialisierten lokalen Support unterstützt wird. Das System ist bei Bedarf leicht zu aktualisieren, wenn neue Codecs auf den Markt kommen.

Die Titan-Encoder von Ateme liefern Inhalte in höchster Qualität bei niedrigster Bitrate, um das Publikum zu begeistern — einschließlich UHD, 4K und HDR, erläutert der Encoder-Hersteller. Durch ein flexibles Lizenzierungsmodell wird die Technologie von Ateme an mehreren Standorten implementiert, wobei die Programme nun über Mikrowellenverbindungen nach dem DVB-T2-Standard an die Kunden geliefert werden.

»Wir sind von der Leistung und Qualität der Lösung von Ateme sehr beeindruckt«, so Alejandro Checchin, technischer Leiter bei Antina. »Die Entscheidung für Ateme fiel nach einem Proof-of-Concept-Verfahren, bei dem Ateme deutliche Qualitäts- und Verwaltungsvorteile gegenüber den Produkten anderer Hersteller bieten konnte.«

»Antina ist ein beliebter und wachsender digitaler Pay-TV-Anbieter in einem der größten Ballungsräume des Kontinents. Er agiert in einem hart umkämpften Markt, in dem die Qualität seiner Dienste eine Schlüsselrolle für seinen Erfolg spielt«, kommentiert Juan Manuel Altamirano, Sales Director Latam South bei Ateme. »Wir freuen uns, mit dem Team von Antina zusammenzuarbeiten, um ihre Strategie für die technologische Infrastruktur zu unterstützen und sie in eine starke Position für den zukünftigen Erfolg zu bringen.«