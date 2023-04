EVS: neuer Multiviewer Neuron View

Ein Multiviewer, der auch anspruchsvollsten Ansprüchen im Live-Bereich standhält, ist laut EVS der neue Neuron View.

Der neue Multiviewer von EVS wurde laut Hersteller für größtmögliche Flexibilität, niedrige Latenz und optimale Energieeffizienz in der Live-Produktion konzipiert. Mit Neuron View können die Anwender mehrere IP-Streams gleichzeitig überwachen und so die Benutzerfreundlichkeit und den Bedienungskomfort ihrer Live-Produktions-Workflows verbessern.

Neuron View ist die neueste Software-Anwendung, die auf dem Neuron Network Attached Processor (NAP) von EVS ausgeführt werden kann. Die Ergänzung der Plattform erweitert die Vielseitigkeit von Neuron, das bereits über mehrere andere Software-Varianten verfügt, die in der Lage sind, SDI zu und von IP zu überbrücken, Audio- und Videoverarbeitung in Echtzeit durchzuführen, Firewall- und Failover-Switch-Anwendungen bereitzustellen, HD- und UHD-Signale zu komprimieren sowie Audiokanäle zu vertauschen und zu mischen.

Mit nur einem Board, von denen zwei in einen Frame passen, kann Neuron View zwei UHD-Ausgänge oder bis zu acht Full-HD-Ausgänge in einem vollständig anpassbaren Layout unterstützen. Der Multiviewer unterstützt alle wesentlichen Funktionalitäten, die in anspruchsvollen Live-Produktionsumgebungen benötigt werden, einschließlich mehrerer Tallies und statischer oder dynamischer UMDs pro Bild, PTP- oder Countdown-Taktgeber und verschiedener Audiobalken zur Anzeige von Audioaktivitäten. Die Konfiguration dieser Funktionen kann über das Broadcast- und Monitoring-System Cerebrum von EVS, die REST-API oder die Webschnittstelle des Multiviewers erfolgen.

Darüber hinaus können Produktionsteams bei Verwendung von IP-Routing-Lösungen wie MediaInfra Strada von EVS, Video-Feeds von jeder beliebigen Quelle mit nur einem Tastendruck an den Neuron View weiterleiten. Die kombinierte Funktionalität dieser beiden Technologien bietet Live-Produktionsteams einen nahtlosen Workflow und eine effiziente Verwaltung von Videoquellen.

Schließlich ist die ökologische Nachhaltigkeit eines der wichtigsten ESG-Ziele von EVS, und das Unternehmen ist bestrebt, den ökologischen Fußabdruck seiner Kunden zu reduzieren, erklärt der Hersteller. Als Teil dieses Engagements hat EVS auch Neuron View so konzipiert, dass das System äußerst energieeffizient ist und fast 90 % weniger Strom verbraucht als server-basierte Anwendungen. Im Vergleich zu früheren SDI-basierten Lösungen von EVS verbraucht Neuron View außerdem ca. 40 % weniger Strom und benötigt dabei nur 1/6 des Platzes in einem Rack. Durch den Einsatz von Neuron View können Produktionsteams von verbesserten Produktionsmöglichkeiten profitieren und dank der nachhaltigen Technologie des Multiviewers sowohl Platz als auch Energiekosten sparen.

»Die Einführung von Neuron View ist ein wichtiger Meilenstein für EVS. Das Hinzufügen dieser sechsten Säule zu Neuron erweitert die Funktionalität der Plattform und unterstreicht unser Engagement für die Vereinfachung der Abläufe für Produktionsteams. Wir freuen uns darauf, Neuron View auf der NAB zu präsentieren und darüber zu sprechen, wie wir die Anwendung in den kommenden Monaten um weitere Funktionen erweitern wollen«, so Jean-Pierre Nouws, Solutions Manager bei EVS.