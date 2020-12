Mobile eSports Produktions-Flypack von Blast TV

Blast TV hat sich für EVS Via- und Media-Infrastruktur-Lösungen entschieden. Sie bilden das Rückgrat des neuen eSports-Produktions-Flypacks.

Die mobile Lösung ist so konzipiert, dass Blast TV seine Live-Gaming-Events im eigenen Haus produzieren kann. Die Flexibilität des EVS-Live-Produktionsworkflows ermöglicht dem eSports-Giganten, reine Online-Events zu veranstalten.

Das erste dieser Events war die Blast Premier Fall Series, bei der die weltbesten Counter-Strike-Teams auftraten. Die Live-Berichterstattung wurde über verschiedene OTT- und lineare TV-Kanäle, darunter Twitch und YouTube, sowie über Sender wie TV 2 Dänemark und TV 2 Norwegen verbreitet. Die nächste Stufe war der Blast Premier Fall Showdown. Der Blast Premier Final-Wettbewerb fand im Dezember statt.

Für die Live-Übertragung aller Blast TV Premier-Turniere wurden die EVS-Produktionsserver XT-VIA und XS-VIA eingesetzt, die für die anspruchsvollsten Live-Übertragungsanforderungen entwickelt wurden. Die XT-VIA-Server liefern die Leistung, die Blast TV für die Aufzeichnung und Produktion von Live-Replays und Highlights der Spieler und Beobachter benötigt, während die XS-VIA-Server den Ingest und delayed Playout der TX-Feeds bereitstellen. Die schlüsselfertige XT-VIA-Lösung umfasst 36 Full HD 1080p-Kanäle, die alle Spieler-Feeds und das Spielgeschehen aufzeichnen. Das Herzstück des Systems ist das IP-Mediennetzwerk von EVS, das eine schnellere und effizientere Übertragung von Live-Medien und Storytelling durch alle Kunden ermöglicht.

Überwacht wird diese Infrastruktur vom EVS Broadcast Control und Monitoring System Cerebrum. Das von der Blast TV-Crew zur Konfiguration und Verwaltung aller SDI-Workflows innerhalb der Produktionsumgebung eingesetzte EVS-System verwaltet alle Geräte im Flypack, einschließlich Router, Multiviewer, Bildmischer und Audiopult. Cerebrum verwaltet auch UMD und Tally für das gesamte System, einschließlich der in den XT-VIAs integrierten Multiviewer. Und es bietet anpassbare Panels, die auf die speziellen Bedürfnisse von Blast TV zugeschnitten werden können, mit Produktionskonfigurationen, die ein einfaches Speichern und Nachladen verschiedener Arten von Events ermöglichen.

Das neue IP-basierte Replay- und Highlight-System LSM-VIA von EVS soll für Superzeitlupen-Replays von Spielen sorgen und Studioanalysen unterstützen. Durch den direkten Zugriff auf alle Inhalte im Netzwerk soll LSM-VIA die Arbeitsabläufe von Blast TV optimieren, so dass sich die Crew ausschließlich aufs Live-Storytelling mit höchsten Produktionsstandards konzentrieren kann.

Die Bereitstellung von rasanten eSports-Inhalten für ein Live-Publikum ist keine leichte Aufgabe. Blast TV-Team entschied sich für die Live Production Asset Management (PAM)-Lösung von EVS, die dynamische Anwendungen für das Browsen, die Steuerung, die Bearbeitung und das Playout von Live-Medieninhalten bietet. Das Team hat sich außerdem für das Web-Browsing-Tool von EVS entschieden, mit dem es unabhängig vom Standort auf Inhalte zugreifen, diese durchsuchen und auswählen sowie mehrere In-Game-Clips für ihre in den sozialen Medien engagierten Fans veröffentlichen kann. Ein Teil der Geschwindigkeit des Workflows ist auch auf die zertifizierte Integration mit Adobe Premier Pro zurückzuführen, die es den Blast TV-Redakteuren ermöglicht, sofort auf Clipelemente zuzugreifen, die von der Live PAM-Suite von EVS bereitgestellt werden.

Die Backend-Ressourcen des EVS Live PAM Production Asset Managements werden auf der Virtualisierungsplattform von EVS gehostet, was Flexibilität und Agilität beim Betrieb einer skalierbaren Infrastruktur ermöglicht und Kosteneinsparungen bei Strom und dringend benötigtem Rack-Platz bietet. Die EVS-Lösung bietet außerdem erweiterten Dateiaustausch, Backup und Transcoding, was bei der Veröffentlichung von Clips und Highlights auf Twitch und in sozialen Medien hilfreich ist und die Übertragung von Inhalten in anspruchsvollen Esports-Umgebungen vereinfacht.