Produktionsreport: Special Olympics World Games in Berlin

Die Special Olympics sind mit mehr als fünf Millionen Athletinnen und Athleten in 174 Ländern die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Sie sind offiziell durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) anerkannt.

Im vierjährigen Wechsel finden Weltsommer- und Winterspiele der Special Olympics statt: die Special Olympics World Games. Das sind die weltweit größten inklusiven Sportveranstaltungen der Welt.

Vom 17. bis 25. Juni 2023 fanden die Special Olympics World Games nun erstmals auch in Deutschland statt, und Berlin begrüßte die Teilnehmenden aus aller Welt.

Medienallianz

Auf eine breite Berichterstattung über dieses Sportereignis in Deutschland hatten sich im Vorjahr schon ARD, ZDF, Sky, Deutsche Telekom, Pro7Sat1, RTL, Axel Springer/Bild, Meta, Dazn, Eurosport, Amazon Prime Video und Sport1 geeinigt.

Sky Deutschland nahm innerhalb dieses Konstrukts eine Sonderstellung ein und stellte umfangreiche Produktionsmittel fürs Host Broadcasting zur Verfügung. Johanna Torchetti war verantwortlich für die unilaterale Produktion von Sky, Nico Schmid betreute als Consultant den Sky-Anteil an der Worldfeed-Produktion.







LOC

Das Organisationskomitee (LOC) produzierte insgesamt 400 Stunden Programm in 1080p von den Special Olympics World Games. Die Eröffnungs- und Schlussfeier sowie die Wettbewerbe in 13 Sportarten wurden live als Weltsignal in 1080i angeboten. Von den 13 übrigen Sportarten wurden Zusammenfassungen erstellt.

Roman Steuer war für das Host Broadcasting verantwortlich. Er erläutert: »Die Produktion des Weltbildes war eine große Aufgabe, der zahlreiche und umfangreiche Ausschreibungen vorausgingen.

In der Medienallianz hatten wir aber viele Partner, die mithalfen, aus der Veranstaltung einen großen Erfolg zu machen.«

Die Produktionsseite realisierte der TV-Dienstleister NEP Germany, die Distributionsseite MTI aus München, die redaktionelle Seite Viscompark aus Hamburg, die Verbreitung der World Feeds an die Zuschauer über eine Streaming-Plattform wickelte SportDortdeutschland.tv ab und den Grafik- und AR-Part übernahm Netventure Productions.

