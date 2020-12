Night Train für Channel 5: neue Serien

In 2021 koproduziert Night Train Media zwei neue englischsprachige Serien für Channel 5: »The Holiday« und »Deadline«.

Die Romanadaption »The Holiday« ist als Primetime-Thriller konzipiert und soll in vier einstündigen Episoden produziert werden. Der Roman stand im vergangenen Jahr zehn Wochen lang auf der Top-Ten-Bestsellerliste der Sunday Times und wurde als »blendender und fesselnder Page-Turner mit einem außergewöhnlichen Ende« beschrieben.

Die Produktio soll voraussichtlich im ersten Quartal 2021 starten. Den gleichnamigem Bestseller von T. M. Logan adaptiert der Erfolgsautor Michael Crompton (»Silent Witness«, »Safe House«, »Kidnap« und »Ransom«).

Night Train Media produziert die Serie gemeinsam mit Nent Studios UK, Projector Pictures und Chalkboard TV. Herbert Kloiber und Olivia Pahl von Night Train Media (NTM), Dave Clarke von Nent Studios UK, Rachel Gesua von Projector Pictures und Mike Benson von Chalkboard TV sind als Executive Producer für die Serie tätig.

»Deadline« ist ebenfalls für 2021 geplant. Der Drehbuchautor Gareth Tunley (»The Ghoul«, »Cold Call«), ist auch als Regisseur an Bord. »Deadline ist auf vier einstündige Folgen konzipiert und wird beschrieben als »Noir-Thriller für ein Mainstream-Publikum voller verschlungener Handlungsstränge, Wendungen und dunkler Figuren«.

Mike Benson und Herbert Kloiber sind als Executive Producer aktiv und Rebecca Davies produziert. Die Serie wird in Zusammenarbeit mit Clapperboard produziert, der Scripted-Schwesterfirma von Chalkboard. Abacus Media Rights vertreibt die Serie für NTM weltweit.

Herbert Kloiber, CEO von NTM kommentiert:; »Wir freuen uns sehr darüber, zwei herausragende Stoffe mit Channel 5 und den jeweiligen Produzenten im nächsten Jahr umzusetzen. Deadline ist ein klug geschriebener, packender Thriller, und das Buch ‘The Holiday’ von T. M. Logan war ein fantastischer Erfolg. Die Zusammenarbeit mit Nent Studios UK an ‘The Holiday’ ist das erste von mehreren vielversprechenden Projekten, an denen wir gemeinsam arbeiten. Wir freuen uns sehr darauf, diese beiden universellen Projekte an Board zu bringen und sie einem weltweiten Publikum vorzustellen.«