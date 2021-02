TVN: Innovationen in der Sportübertragung

TVN unterstützt Produzenten, Sender und Hersteller dabei, dem TV-Publikum immer neue Perspektiven, zusätzliche Infos und Mehrwert in Bild- und Tonqualität zu bieten.

In der Fernsehübertragung von Sport-Events sind einerseits hohe Qualität und Sicherheit gefordert, aber andererseits sind permanent auch Innovationen gefragt, um spektakuläre, neue, ungewöhnliche Bilder und Perspektiven umsetzen zu können – und das ergänzt um einen packenden Ton. Beides zusammen muss Nähe, Dynamik, und Dramatik zeigen und transportieren. Diesen Herausforderungen stellt sich auch TVN Mobile Production immer wieder neu.

Die unerwartete Herausforderung

Die jüngste, unerwartete Herausforderung für die Branche ist dabei zweifellos die Corona-Pandemie. Covid-19-Hygienestandards bei Fußball-Produktionen umzusetzen und einzuhalten, betrifft natürlich auch und im besonderen die TV-Dienstleister (Meldung und Video von 06/2020). Auf Basis der langjährigen, engen Zusammenarbeit aller Beteiligten (Uefa, DFL, Sender) wurden höchste Hygienestandards für Fußball-Produktionen aufgestellt, umgesetzt und eingehalten. Dabei bezog das DFL-Tochterunternehmen Sportcast auch TVN ein, um Maßnahmen mit dem Prädikat »Corona-safe« in sämtlichen Arbeitsbereichen auf Machbarkeit zu testen.

Auf dieser Basis hat TVN 2020 mehr als 100 Fußball-Produktionen realisiert. Die Komplettabwicklung des Uefa Europa League Final-8-Turniers, DFB-Pokal Halbfinale und -Finale, Bundesliga — die Liste ist lang und endet mit der Produktion sämtlicher Länderspiele mit deutscher Beteiligung in diesem Jahr.

Aber die notwendige Sicherheit in Bezug auf die Hygiene ist bei weitem nicht alles, was derzeit den Bereich TV-Sportübertragung beschäftigt. Schließlich geht es auch weiterhin darum, die Branche voranzutreiben und technische Verfahren und Workflows zu verbessern und verfeinern. Auch in diesen Aspekten ist TVN weiter aktiv, hat Pilotprojekte umgesetzt und entwickelt (Meldung zu EVS Overcam).

Innovationen im Fokus

Die Fußball-Übertragungen in Deutschland gelten weltweit als richtungsweisend. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will auch in diesem Aspekt ihre Vorreiterrolle weiter ausbauen. Und um neue Standards hinsichtlich Präsentationsqualität und digitaler Verbreitung zu entwickeln und zu etablieren, sind Feldversuche unverzichtbar — und dabei wirkt TVN aktiv mit.

»35 Jahre Übertragungserfahrung und Routine im Umgang mit komplexen Produktions-Workflows, strukturierte Projektplanung und praktisch unbegrenzte technische Möglichkeiten sind der Schlüssel dazu, die erforderlichen Test-Szenarien darzustellen« so Bastian Berlin, Head of Sales von TVN Mobile Production.

Christoph Moll, Technische Leitung der mobilen Produktion, ergänzt: »Wir haben für den Live-Sportproduzenten Sportcast (DFL) und den Pay-TV-Anbieter Sky sowohl das erste Spiel in der Geschichte der Fußball-Bundesliga als auch die erste Partie der Uefa Champions League in Deutschland in UHD produziert — und damit eine neue Ära in der Fußball Live-Übertragung eingeleitet. Dank eines eigenen Workflows produzieren und distribuieren wir zeitgleich ein blitzsauberes UHD-Signal und ein unabhängiges HD-Signal. Jeder Abnehmer bekommt die für sein Endgerät bestmögliche Signalqualität.«

Moll führt weiter aus: »Möglich wurde das mit zahlreichen Tests und in enger Abstimmung mit unseren Auftraggebern sowie unseren Technikpartnern Sony und Canon. Die Umrüstung auf 3G ist für UHD-Produktionen wesentlich, denn es entstehen erheblich größere Datenmengen.«

Unter Einsatz neuer Mischer- und HDR-Konverter-Technik habe man mit Entwicklungspartner Sony einen völlig neuen HDR/SDR-Workflow für die TVN-Ü-Wagen entwickelt. »Mit diesem Workflow können wir die Sendesicherheit und die gleichbleibende Qualität sämtlicher erstellten Signale jederzeit gewährleisten. HDR bringt dem TV-Publikum mehr Detailtreue, deutlich höhere Kontrastwerte, eine neue Spitzenhelligkeit, lebendigere und vorher nie erreichte Farbtiefen.«

Andere Innovationen, die TVN schon umgesetzt hat, beschreibt Robin Pirr, Relationship Manager & Projektleiter von TVN Live-Copter: »Wir haben unsere Luftaufnahmen-Expertise im Haus TVN gebündelt und erweitert. Neben der Entwicklung des technischen Setups aus zoomfähiger Kamera, redundantem Copter und professioneller Funkstrecke haben wir auch Workflows für die Kommunikation — also Intercom mit der Regie und Rotlicht — entwickelt. Entstanden ist ein Setup, mit dem wir Live-Luftaufnahmen auf höchstem Niveau liefern können, beispielsweise von Stadien und Spielstätten oder der Ankunft der Mannschaften in Full-HD-Qualität.«

Pirr ergänzt: »2018 haben wir die ersten Demo-Produktionen auf Bundesliga-Ebene realisiert. Seitdem gehören diese Bilder zum festen Repertoire der Sport-Regisseure. Die DFL nutzt den TVN Live-Copter auch in Verbindung mit Augmented-Reality-Technologie. Dabei werden Grafikelemente wie beispielsweise Mannschaftsaufstellungen oder Statistiken in die Live-Luftaufnahmen integriert.«

Über weitere Neuerungen, die TVN Mobile Production umgesetzt hat und im Betrieb nutzt, berichtet Bastian Berlin: »Für ausgewählte Kamera- und Mikro-Positionen hat TVN im Auftrag der DFL Remote-Konzepte entwickelt.«

»In fast allen deutschen Bundesliga-Stadien haben wir hoch unter den Dächern High-End-Surroundmikrofone von Schoeps sowie spezielle Halterungen für die Beautyshot-Kameras geplant und installiert. In den Spielertunneln ist es für zusätzliches Kamerapersonal zu eng — dafür gibt es jetzt festinstallierte, fernsteuerbare Kameras samt Übertragungs- und Steuertechnik und Anbindung an den TV-Compound.«

Als neue Variante im Bereich Spezialkameras hat TVN einen Kamerakran mit einer Highspeed-Kamera kombiniert, die ein Full-HD-Live-Signal liefern kann. »Damit erleben die TV-Zuschauenden den entscheidenden Torschuss oder die perfekte Parade aus der Perspektive durch das Tornetz hautnah und in Ultra-Zeitlupe. Außerdem haben wir die Antelope Ultra im Einsatz, die aufgrund ihrer geringen Größe im Tor eingesetzt werden kann und sogar UHD-HDR-fähig ist.«.