EVS Overcam und EVS X-One im Einsatz

TVN Mobile Production testete bei einem Champions-League-Spiel der Frauen die KI-gestützte Kameralösung EVS Overcam im Zusammenspiel mit dem Produktionssystem EVS X-One.

Beim Women’s Champions League Spiel des VFL Wolfsburg gegen Spartak Supotica setzte TVN Mobile Production das KI-gestützte Produktionssystem im Zusammenspiel mit EVS X-One im Wolfsburger AOK Stadion ein und nutzte es unter Live-Produktionsbedingungen als Schattenproduktion — also parallel zur »normalen« Produktion.

EVS Overcam und EVS X-One

Overcam steuert Robotic-Kameras, die ums Spielfeld positioniert sind, analysiert mit Hilfe von »Smart Tracking« die wichtigsten Parameter des Spiels, wie Spieler- und Ballpositionen, und steuert die Kameras, um für die Szene das passende Framing zu finden (Meldung: So funktioniert Overcam). Die Echtzeitverarbeitung ermöglicht die Integration in bestehende Live-Produktionsabläufe mit mehreren Kameras, wobei die Robotic Cameras mit manuell betriebenen Kameras kombiniert werden können.

In Kombination mit dem Produktionssystem EVS X-One entsteht eine kompakte Produktionseinheit für kleinere Produktionen. EVS X-One kann bis zu sechs Kamerasignale verarbeiten, bietet Replay- und Grafikmodule und auch Tonmischung.

Ziel

Ziel des Tests war es zu ermitteln, ob sich das kompakte Produktionssystem in Zusammenarbeit mit autonomen Kameras für kleinere Produktionen eignen würde. Dem Verein böte sich so die Möglichkeit, beispielsweise auch Spiele der Champions League der Frauen oder Jugendspiele mit überschaubarem Aufwand qualitativ hochwertig zu produzieren und diesen Content zu verwerten. Das System könnte zudem eine Alternative für andere kleinere Produktionen sein, um sie bedarfsgerecht anbieten zu können.







Das Test-Setup

Zwei Panasonic PTZ-Kameras des Typs AW-UE150 wurden jeweils auf der Höhe des 16-m-Raums hoch positioniert und per Netzwerk mit dem EVS-Overcam-System verbunden, sodass sie sich darüber fernsteuern ließen. Der Algorithmus der Overcam-Software analysierte die Bilder der PTZs und einer weiteren Kamera (Kamera 1). Auf dieser Basis ermittelt das System die Kameraführung mit Schwenk und Zoom der PTZs — und ist somit in der Lage, alle relevanten Szenen automatisiert zu erfassen.

Overcam lieferte diese Bilder ans X-One-Produktionssystem, das insgesamt mit sechs Kamerasignalen versorgt wurde. X One bietet zudem sechs Replay-Kanäle, ein Highlight- und Grafikmodul und Tonmischung.

Das X-One-Produktionssystem wurde bei dem Test als kompaktes Live-Produktionssystem eingesetzt. Produziert wurde mit insgesamt sechs Eingangssignalen: Kamera 1 und 2, PTZ 1 (16H li), PTZ2 (16H re), Hintertor Hoch (HTH li und eine zweite HTH) und eine unbemannte Kamera, die Beautyshots lieferte.

Die Grafik realisierte TVN mit EVS X-One, Ton kam vom Ü-Wagen. Regisseur Henning Maid bediente das System. Er erhielt am Tag zuvor eine Einweisung und ein Training.

Die von Overcam gesteuerten PTZ-Kameras liefen übrigens auch auf der Kreuzschiene des Ü-Wagens auf und wurden für die Live-Mischung verwendet, da es keine bemannten Kameras an der 16er-Position gab.

Das Ergebnis der Produktion wurde am 16.12.2020 live auf Sport1 TV und im Stream gesendet.

Resümee

Felix Rumpf, Produktionsingenieur von TVN Mobile Production, bilanziert: »Das X-One System bietet sehr viele kluge Detaillösungen, die aus den langjährigen Erfahrungen von EVS in der Server-Entwicklung resultieren. Die im Gegensatz zu anderen Systemen sehr übersichtliche und aufgeräumte Oberfläche ist sehr intuitiv zu bedienen und so auch für Anfänger schnell zu verstehen. Dadurch entfällt eine lange Einarbeitungszeit, und in Verbindung mit dem Overcam System ergeben sich für uns völlig neue Produktionsformen und Anwendungsbereiche, die wir unseren Kunden anbieten können.«