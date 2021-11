Studio Berlin: Ü10 nutzt KVM-over-IP

In seinem jüngsten Ü-Wagen nutzt Studio Berlin ein KVM-System von Apantac.

Studio Berlin hat vor kurzem seinen jüngsten Ü-Wagen in Betrieb genommen. Der ist auf 24 Kameras ausgelegt und bietet UHD/HDR-Produktionen. film-tv-video.de hat schon über verschiedene Aspekte dieses Fahrzeugs berichtet, sie stehen gesammelt in einem Dossier zur Verfügung.

In diesem Artikel geht es um das Thema KVM, dem wegen des Grundprinzips dieses Ü-Wagens, den Broadcast Solutions gebaut hat, eine große Bedeutung zukommt: Die Arbeitsplätze im Ü-Wagen selbst sind von der lauten, abwärmeproduzierenden Hardware in einem Rüstwagen entkoppelt. (Teilweise ähnliche Konzepte nutzte TV Skyline bei der DTM (Meldung), und auch im Ü3 des WDR gibt es gewisse Ähnlichkeiten (Meldung).)

Deshalb spielen natürlich die Themen Fernsteuerung, Remote und Kommunikation zwischen Rüstfahrzeug und Ü-Wagen beim Ü10 eine äußerst wichtige Rolle. Nur weil dies sicher und in Echtzeit gewährleistet ist, konnten die Vorteile zum Tragen kommen: Der Ü10 besticht nicht nur durch großzügige Raumplanung und hochwertiges Design, sondern ermöglicht auch in Bezug auf Produktions-Workflows, gerade in Hinblick auf UHD/HDR Produktionen, ganz neue Möglichkeiten. In den Ü10 sind viele Innovationen eingeflossen, die auf die langjährige Erfahrung von Studio Berlin in diesem Bereich zurückzuführen sind.

Im Bereich KVM setzten Studio Berlin und Broadcast Solutions auf Innovation und implementierten das KVM-over-IP System von Apantac. Geliefert hat diese Lösung Broadcast Solutions Produkte & Service, ein Tochterunternehmen von Broadcast Solutions, das unter anderem deutschlandweiter Vertrieb der KVM- und Multiviewer-Lösungen von Apantac ist. Die Integration und Implementierung setzte das Broadcast Solutions Projektteam um.

Insgesamt wurden über das KVM-over-IP-System von Apantac 39 Rechner und 25 User-Workstations angebunden.

Matthias Alexandru, Technischer Leiter, Studio Berlin, kommentiert: »Das Apantac-System ist noch relativ neu für uns. Aber die Flexibilität, der Funktionsumfang und die Skalierbarkeit haben uns sofort überzeugt. Die unterschiedlichen Produktionen mit dem Ü10 und die daraus entstehenden Workflows machen eine hohe Flexibilität des Ü-Wagens notwendig. Das KVM-System von Apantac liefert uns hier enormen Spielraum, und die Konfiguration ist einfach und schnell zu bewerkstelligen.«

KVM-over-IP arbeitet nicht auf Basis einer Matrix mit definierten Ein- und Ausgängen, sondern – da auf IP-basierend – über einen Netzwerkswitch, der Rechnermodule und Arbeitsplatzmodule als Sender und Empfänger definiert und miteinander verbindet.

Da das System IP-basiert ist, werden die die verschiedenen Signalformate der Ein- und Ausgabegeräte in den Extendern umgewandelt und sind dann im System überall verfügbar. KVM-over-IP-Lösungen von Apantac unterstützen die Weiterleitung und das Umschalten von Video, Tastatur und Maus (HID), USB 2.0, Audio (analog / embedded), RS-232 und IR. Die Bildverarbeitungsqualität ist ausgezeichnet, auch bei der Wiedergabe von Vollbildvideos mit voller Bildrate, wobei eine Latenz von unter 17 ms erreicht wird, erläutert Broadcast Solutions.

Die Transmitter wie auch die Receiver arbeiten mit Video-over-IP und bieten umfangreiche Konnektionsmöglichkeiten (DVI, HDMI, VGA) und Formate. Es sind mehrere HD- und 4K-Modelle erhältlich (eigenständige Sender und Empfänger), einige mit POE-Unterstützung, mit Magnetfuß zur einfachen Installation, etwa für Receiver in Konsolen, oder Transmitter-Karten (bis zu 10 in einem 2-HE-OpenGear-Chassis), die alle miteinander kompatibel sind.

Die Umschaltzeit zwischen Computern beträgt nur zwei Sekunden.

In kleinen Installationen können die Transmitter- und Receiver-Einheiten des KVM-over-IP-Systems via Point-to-Point verbunden werden.

Für den Ü10 von Studio Berlin sind die Module an zwei Switches angeschlossen, welche räumlich getrennt im Ü-Wagen und Rüstwagen über vier redundante 10-G-Trunks verbunden sind.

Zusätzlich zu den KVM-Funktionalitäten lassen sich über die KVM-over-IP-Systeme von Apantac auch Monitor-Walls und Multiviewer erstellen.

»Mit seinem einzigartigen Ansatz stellt dieses Projekt eine exzellente Weiterentwicklung in der mobilen Produktion und im Broadcasting dar«, kommentiert Thomas Tang, Präsident von Apantac. »Unsere KVM-over-IP-Lösungen tragen zu diesem zukunftsweisenden Modell bei, und wir sind stolz darauf, Lösungen anbieten zu können, die die Agilität und Flexibilität für unsere Kunden und deren Kunden gleichermaßen verbessern.«