Dokumentationen für Galileo mit DaVinci Resolve Studio geschnitten

Schnitt, Grading, Tonmischung und Finishing exklusiver Sonderprogramme von »Galileo« wurden mit DaVinci Resolve Studio realisiert.

Galileo läuft seit 1998 und bietet verschiedenste Dokumentationen und Berichte zu aktuellen Themen, Geschichte, Politik, Natur und technologischen Entwicklungen. Die Serie steht für hochwertige Produktionen, Konzepte und Inhalte zur Ausstrahlung im Fernsehen. Darüber hinaus hat sie mittlerweile einen eigenen erfolgreichen YouTube-Kanal mit mehr als drei Millionen Abonnenten.

Die Produktionsfirma south&browse GmbH mit Sitz in München hat zahlreiche dokumentarische Inhalte für die Serie entwickelt. Unlängst waren es Programme für die »Timefreeze«-Sendereihe, in der es um Ereignisse aus der jüngeren Geschichte wie die Ermordung von John F Kennedy oder das Hindenburg-Unglück geht.

Das Postproduktionsteam setzt in allen Phasen, von der Akquisition bis zur finalen Ausgabe, auf DaVinci Resolve Studio.

»Aufgrund der Materie gilt es für gewöhnlich, eine breite Palette an Consumer- und Profikameraformaten zu verarbeiten. Das fängt bei Intraframe-Codecs an und hört bei hochkomprimierten Formaten auf. Resolve kommt mit dieser Mischung gut klar«, beginnt Tim Heinrichs-Noll, Technischer Leiter bei south&browse. »Wir können älteres Archivmaterial per Deinterlacing in eine höhere Norm hochkonvertieren, um es in den Mix aus anderen Quellen einzubinden.«

Mehrere Editoren arbeiten als Team in einer gemeinsamen Umgebung und greifen über den Linux-basierten Datenbankserver von south&browse auf die Projekte zu. »Die Zusammenarbeit und der gemeinsame Zugriff laufen einwandfrei, und die Möglichkeit, Datenspeicher- und Datenbankserver in Resolve bis ins kleinste Detail anpassen zu können, ist ein Riesenvorteil«, erklärt Heinrichs-Noll.

Die finale Tonmischung für die Dokumentationen erfolgte im Fairlight-Arbeitsraum von DaVinci. »Die integrierten Plug-ins funktionieren prima, und zur Erfüllung der EBU-R128-Richtlinien verwenden wir im Masterkanal ein externes VST-Plug-in«, fährt Heinrichs-Noll fort. »Bei manchen Projekten arbeiten wir mit mehr als 20 Audiospuren. Da bietet Fairlight einen intuitiven und intelligenten Überblick. Zur schnellstmöglichen Erstellung von Cleanfeed-Dateien mit mehreren Kanälen ist es unglaublich hilfreich, Submix-Kanäle anlegen und im Deliver-Arbeitsraum auswählen zu können.«

south&browse wird auch weiterhin Inhalte für die ProSieben-Marke produzieren, und dabei steht DaVinci Resolve im Mittelpunkt aller Postproduktionsabläufe. »Galileo ist in Deutschland hochangesehen für detailreichen, sorgfältig recherchierten und aufschlussreichen Broadcast-Content. Darum ist es unabdingbar, dass unsere kreative Vision mit den Vorgaben der Redaktion übereinstimmt – unabhängig davon, vor welche Herausforderungen uns das Quellmaterial stellt«, folgert Heinrichs-Noll. »Unsere Editoren können an jedem Projekt für sich oder gemeinsam arbeiten. So können wir zeitliche Vorgaben einhalten und hochwertige Programme abliefern.«