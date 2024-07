DaVinci Resolve: Version 19 jetzt für Snapdragon X Elite

Auf Rechnern mit dem neuen Prozessor Snapdragon X Elite von Qualcomm beschleunigt die angepasste DaVinci Neural Engine AI die Arbeitsgeschwindigkeit unter Windows um den Faktor 4,7, so BlackmagicDesign.

DaVinci Resolve enthält in der aktuellen Version 19 neue KI-Tools und über 100 Funktionserweiterungen, die vom Snapdragon X Elite-Prozessor vollständig unterstützt werden. So entstehen mit der ColorSlice-Sechs-Vektor-Palette satte, filmähnliche Farbtöne.

Mit dem Filmlook-Tool FX können Bildfehler wie Lichthöfe, Ausbleichen, Körnung, Flimmern, Tonverzerrung und Vignettierung durch einen Filmlook ersetzt werden. Die Belichtung ist in Stufen einstellbar. Leinwandgerechte Farbgestaltungen können u.a. mittels subtraktiver Sättigungs-, Sättigungs- und Split-Tone-Steuerungen erzeugt werden.

Ultra NR fügt der räumlichen Rauschunterdrückung einen zusätzlichen Entrauschungsmodus hinzu, der auch in bewegten Szenen verwendet werden kann.

Die jetzt vorliegende Public Beta 3 kommt rechtzeitig zum Verkaufsbeginn von Computern mit dem auf dem Arm64-Konzept basierenden Snapdragon X Elite-Prozessor, der Funktionen von CPU, NPU und GPU zusammenfasst.

Blackmagic Design erwartet vielfältige Third Party Plugins und vor allem Kameracodecs. Qualcomm, Microsoft and Blackmagic Design wollen zudem die Leistungen und die Unterstützung von Perepherietechnik, Schnittstellen, Plugins und OpenFX für die neue Plattform vorantreiben.

Hier geht’s zum aktuellen Praxistest von DaVinci Resolve.