Aja Kumo bei Nasa TV

Nasa-TV überträgt Live-Ereignisse und Bildungsprogramme aus der Weltraumforschung und setzt dabei einen Kumo 1616-12G Router von Aja ein.

Als die SpaceX Demo-2 im Jahr 2020 Astronauten in die Erdumlaufbahn brachte, schalteten Millionen von Zuschauern den Livestream und die Satellitenübertragung von Nasa-TV ein, um den Raumflug mit Besatzung zu verfolgen.

Nasa-TV sendet Live-Berichte und Bildungsprogramme, die das Publikum mit den neuesten Erkenntnissen aus der Weltraumforschung, den Missionen und Entdeckungen fesseln und weiterbilden sollen. Unter der Leitung der Nasa Imagery Experts Group sendet Nasa-TV Inhalte, die von täglichen Nasa-Operationen bis hin zu Beiträgen über wichtige Industrieveranstaltungen reichen.

In Vorbereitung auf die Osiris-Rex-Mission zur Rückführung von Asteroidenproben hat die Nasa Imagery Experts Group vor kurzem ihr UltraHD-Produktions-Flypack mit einem Aja Kumo 1616-12G-Router als Herzstück aufgerüstet, um eine Vielzahl von Video-Feeds zu verwalten.

Die Raumsonde Osiris-Rex wurde 2016 gestartet, um eine Probe von Bennu, einem erdnahen Asteroiden, zu holen. Diese Probe soll den Wissenschaftlern helfen, durch die Untersuchung der Verteilung von Mineralien und organischem Material mehr über die Ursprünge des Lebens und die Entstehung von Planeten zu erfahren. Für die Übertragung der Abholung dieser Asteroiden-Probe im Herbst 2020 rüstete die Nasa Imagery Experts Group ihr mobiles UltraHD-Produktionssystem auf.

Das mobile Produktionssystem ist mit drei Kameras bestückt und basiert auf 12G-SDI. Es besteht aus drei Canon XF705-Kameras mit Multidyne VB-Glasfasermultiplexern, die 12G-SDI-Video, RS-422 für die Kamerasteuerung, Audio für Intercom und Tally sowie eine Gigabit-Ethernet-Erweiterung bieten. Obwohl das System mit robustem Produktionsequipment ausgestattet ist, darunter ein QSC Touch-Mix 16 Audio-Board, das die komplexesten Audioszenarien bewältigen kann, wurde es leicht und kompakt geplant – für einen einfachen und kostengünstigen Transport und Versand über kommerzielle Spediteure. Für das Routing verwendete das System bisher einen Produktionsmischer mit acht Eingängen, um die Feeds zu teilen. Für die Osiris-Rex-Übertragung wurden jedoch zwölf Videoquellen benötigt, sodass das Team das System unbedingt mit einem Router aufrüsten musste, um die Produktion bewältigen zu können.

Die Nasa Imagery Experts Group entschied sich für den Kumo 1616-12G-Router von Aja, um alle zwölf Feeds verwalten zu können. Der Kumo 1616-12G verfügt über je 16 Ein- und Ausgänge und bietet 12G-SDI-Unterstützung für UltraHD-Inhalte. Um Kumo in das Flight-Pack-System zu integrieren, konfigurierte das Team acht Kumo-Ausgänge so, dass sie den acht Eingängen des Produktionsmischers zugeordnet sind. So konnten alle zwölf Feeds unterstützt werden, indem jeder Eingang während der Produktion jederzeit auf eine andere Quelle umgeschaltet werden konnte. Das funktionierte während der Übertragung reibungslos.

Neben der Aufrüstung des Flight-Packs mit einem Kumo-Router stand das Team vor der Herausforderung, die Koordination zwischen den Produktionsteams in Mission Control in Colorado, dem Goddard Spaceflight Center in Maryland und dem Marshall Space Flight Center in Alabama inmitten der pandemischen Einschränkungen zu gewährleisten. Tägliche Temperaturkontrollen und die Arbeit in einem Kontrollraum in einem großen Konferenzraum trugen dazu bei, ausreichende Abstände einzuhalten, und stellten sicher, dass die Produktion des Events reibungslos verlief.