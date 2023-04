Firmware Updates bei Aja

Aja kündigt Firmware-Updates für Helo Plus, Bridge Live, FSD-HDR und Color Box an.

Helo Plus v2.0 Firmware

Die neue Firmware v2.0 für die Aja Helo Plus H.264 Streaming/Encoding/Recording-Unit enthält mehrere kostenlose Verbesserungen. Dazu zählt etwa die Möglichkeit für einfaches Streamen von Inhalten auf Facebook Live mit vollständiger Benutzerauthentifizierung für die Plattform. Mit Status-Overlays an den SDI- und/oder HDMI-Ausgängen von Helo Plus ist es künftig möglich, sich schnell einen Überblick zu verschaffen.

Eine optionale neue PlayToStream-Lizenz ermöglicht die Wiedergabe einer zuvor aufgezeichneten Sendung als Streaming-Quelle, sogar parallel zu einem anderen Live-Stream. Professionelle Anwender können das Add-on nutzen, um einen Live-Stream auf einem an Helo Plus angeschlossenen Speichergerät aufzuzeichnen und den Stream sofort nach Ende der Aufzeichnung für ein zukünftiges Streaming-Event zu nutzen.

Echtes Mehrkanal-Stereo-Audiostreaming ist ebenfalls über eine separate optionale Lizenz verfügbar, die zwei gleichzeitige Kanäle für Stereo-Audiostreaming/-aufzeichnung unterstützt. Das ist nützlich für mehrsprachiges Streaming.

Helo Plus ist zum Preis von 1.869 US-Dollar (UVP) erhältlich. Die Verbesserungen der Version 2.0 werden im Mai kostenlos über die Aja-Supportseite verfügbar sein.

Die optionalen Lizenzen PlayToStream und Mehrkanal-Stereo-Audio-Streaming/Aufnahme werden ebenfalls im Mai 2023 für 199 bzw. 99 US-Dollar erhältlich sein. Für die Rack-Montage ist das neue Aja 1RU-Utility-Rack-Zubehör für 120 US-Dollar (UVP) erhältlich.

Aja Bridge Live v1.14

Aja Bridge Live v1.14 ist ein Firmware-Update für Ajas Mehrkanal-UltraHD- und HD-Live-Videolösung für Remote-Produktion, Contribution, Kollaboration, Streaming und Delivery. Das Update führt optional unbefristete JPEG XS I/O-Lizenzen ein.

Zu den weiteren Verbesserungen des Upddates gehören RTMP-Eingabe, Unterstützung für ST 2022-7 Hitless Redundancy und automatische Neukonfiguration der Eingänge.

Bridge Live v1.14 wird in Kürze für bestehende Benutzer mit einem aktiven Wartungsvertrag zum Download auf der Aja-Website zur Verfügung stehen. Kunden ohne Wartungsvertrag können auf Fehlerbehebungen in v1.14 zugreifen, erhalten jedoch keinen Zugang zu neuen Funktionen.

Bridge Live ist ab einem Preis von 15.999 US-Dollar (UVP) erhältlich. Optionale, unbefristete Lizenzen für Bridge Live JPEG XS01 und Bridge Live JPEG XS04 können für 1.500 US-Dollar pro HD-Kanal bzw. für 6.000 US-Dollar pro UltraHD/Vierkanal-HD erworben werden.

ColorBox v2.0

Die Firmware Aja ColorBox v2.0 bringt eine Reihe neuer, von Kunden geforderter Funktionen für ColorBox, darunter eine Zusatzlizenz zur Erweiterung der Colorfront Engine-Videoverarbeitungsoptionen mit dem neuen TV-Modus und Live-Modus.

Mit dem Update werden auch die neuesten BBC HLG LUTs v1.6 unterstützt.

Ein Orion-Convert-Update mit einer Gamma-Kompensationsfunktion, die die Kompatibilität zwischen verschiedenen Farbkonvertierungsphilosophien sicherstellt, ist jetzt ebenfalls verfügbar. Abgerundet wird das Release durch Verbesserungen wie etwa der Unterstützung von Overlays von Frame Lines oder anderen Grafiken sowie von fünf zusätzlich integrierten Testbildern. Neu ist auch die Integration von Light Illusion, Portrait Displays Calman und QTake Video Assist.

ColorBox ist Preis von 1.995 US-Dollar (UVP) erhältlich, mit optionalen Lizenzen für Colorfront zum Preis von 995 US-Dollar (UVP). Die Orion-Convert-Pipeline gibt es für 695 US-Dollar (UVP) und die BBC HLG LUT-Pipeline für 145 US-Dollar (UVP).

FS-HDR v4.2

Die neue Firmware v4.2 für den Echtzeit-HDR/WCG-Konverter/Synchronizer Aja FS-HDR mit Colorfront Engine Videoverarbeitung bietet einen neuen Colorfront TV-Modus. Dieser nutzt die neuesten Entwicklungen von Colorfront.

Weiter sorgt die neue Firmware für leistungsstarke Updates für den Live- und Film-Modus, einschließlich Unterstützung für Arri LogC4- und Sony S-Log3-Transformationen. Die BBC HLG LUTs wurden auf v1.6 aktualisiert.

FS-HDR kostet 9.569 US-Dollar. Das Firmware-Update v4.2 ist ab sofort über die Support-Seite von Aja verfügbar.

Diskover Media Edition

Aja Diskover Media Edition ist eine Software, die sich fürs Datenmanagement in großen Unternehmen eignet, beispielsweise in Postproduktionshäusern.

Aja meldet dafür zentrale Softwareverbesserungen, die mehr Sicherheit bieten, Metadaten mit geschäftlichem Kontext anreichern, Anwendern Live-Einblicke in ihre Daten ermöglichen und deren Bereitstellung rationalisieren.

Wiedergabe- und Vorschaufunktionen werden über das CineSys Cineviewer Player-PlugIn ermöglicht, und ein leistungsfähiges, speziell entwickeltes Oxagile-PlugIn rationalisiert bei Diskover Media Edition mühsame Aufgaben beim Bereitstellen von Inhalten für IMF-Pakete. Benutzer der Aja Diskover Media Edition mit aktiven Lizenzen können das Update ab sofort nutzen.

Die Software Diskover Media Edition ist zum Preis von 11.995 US-Dollar UVP pro Lizenz erhältlich.