Aja Bridge Live v1.12 mit NDI- und HLS-Kompatibilität

Das Software-Update für Aja Bridge bietet erweiterten Funktionsumfang mit neuen I/O- und Transkodierungsfunktionen, Videovorschau und optimierter Benutzeroberfläche.

Aja Video Systems hat mit Bridge Live v1.12 ein Software-Update für Ajas schlüsselfertige Mehrkanal-Live-Videolösung veröffentlicht. Aja Bridge Live ist eine anspruchsvolle Streaminglösung, mit der sich Videosignale in unterschiedlichste Streaming- und Distribution-Codecs/-Formate wandeln lassen.

Das Software-Update bietet bidirektionalen NDI (Network Device Interface)-Input, bidirektionale NDI-Ausgabe und -Transkodierung, HLS-Ausgabe, Videovorschau und eine aktualisierte Benutzeroberfläche für eine intuitivere Konfiguration.

Bridge Live bietet zahlreiche neue Funktionen für Remote-Produktion, Zwei-Wege-Interviews, Live-Event-Streaming, Multi-Cam Backhaul, Field-Contribution, Program-Return, Confidence Monitoring, kollaborative Produktion oder ABR-Ladder-Profile zur Weitergabe für OTT-Packaging.

Die bidirektionale NDI-Unterstützung macht es einfach, SDI-Eingänge für die NDI-Ausgabe an das Netzwerk zu kodieren und/oder NDI für die SDI-Ausgabe zu empfangen. Die Fähigkeit, auch IP-Videoströme in NDI zu transkodieren und/oder NDI-Eingänge in IP-Videoströme zu transkodieren, eröffne eine Vielzahl neuer Workflow-Möglichkeiten, so Aja.

Zu den wichtigsten Funktionen von Bridge Live v1.12 gehören:

Bi-direktionale NDI-SDI-Konvertierung: Empfang von NDI und Dekodierung nach SDI Input und Kodierung von SDI in NDI

Bi-direktionale NDI-IP Video-Stream-Konvertierung: Empfang von NDI und Transkodierung in IP-Videostreams (z. B. H.265, H.264) Empfang von IP-Videostreams (z. B. H.265, H.264) und Umwandlung in NDI Integration von Remote NDI- und Nicht-NDI-Geräten/Einrichtungen über RTP/UDP/SRT Direkte Nutzung des NDI-Netzwerks und Bereitstellung eines Kanals für CDNs oder andere Bereitstellungsmechanismen



HLS-Ausgang (HD): Geben Sie SDI-Quellen und IP-Videostreams in Bridge Live ein und kodieren Sie sie für die Weitergabe an weit verbreitete Geräte und Software oder über Remote Screening an iOS- und iPadOS-Geräte über HLS

(HD): Geben Sie SDI-Quellen und IP-Videostreams in Bridge Live ein und kodieren Sie sie für die Weitergabe an weit verbreitete Geräte und Software oder über Remote Screening an iOS- und iPadOS-Geräte über HLS Video-Vorschau : Mit der Unterstützung von Video-Vorschaubildern, die jetzt in der Bridge Live-GUI für SDI-Eingänge verfügbar sind, erhalten Nutzer eine visuelle Bestätigung für die korrekte SDI-Eingabe/Inhaltscodierung, selbst wenn sie nicht in der Lage sind, »live« zu gehen, um den Inhalt auf Sicherheit zu prüfen

: Mit der Unterstützung von Video-Vorschaubildern, die jetzt in der Bridge Live-GUI für SDI-Eingänge verfügbar sind, erhalten Nutzer eine visuelle Bestätigung für die korrekte SDI-Eingabe/Inhaltscodierung, selbst wenn sie nicht in der Lage sind, »live« zu gehen, um den Inhalt auf Sicherheit zu prüfen UX-Verbesserungen : Intuitivere Pipeline-Konfiguration und -Optionen, wie z. B. die Schaltflächen »Erkennung des Eingangs starten« und »Als Eingang festlegen«, sowie verbesserte Reaktionsfähigkeit

: Intuitivere Pipeline-Konfiguration und -Optionen, wie z. B. die Schaltflächen »Erkennung des Eingangs starten« und »Als Eingang festlegen«, sowie verbesserte Reaktionsfähigkeit Eine neue Methode zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen: Eine alternative und schnelle Methode, um direkt vom Boot-Menü aus auf die Werkseinstellungen zuzugreifen

»Bridge Live v1.12 ist das zweite große Software-Update von Aja für das Gerät seit der Markteinführung vor weniger als einem Jahr und erfüllt wichtige Kundenwünsche, um den Betrieb zu optimieren und eine größere Workflow-Flexibilität im Feld zu ermöglichen«, so Nick Rashby, President von Aja Video Systems. »Dies ist unser erstes NDI-fähiges Produkt, und wir freuen uns sehr, die einzigartigen Fähigkeiten von Bridge Live den zahlreichen NDI-Anwendern auf der ganzen Welt zur Verfügung stellen zu können. Die Integration von bidirektionalen NDI-Eingängen und HLS-Ausgängen in Bridge Live bietet professionellen Anwendern eine breitere Hard- und Software-Integration und eine einfachere, kostengünstige Alternative zum Einsatz großer Teams von Mitarbeitern und Ressourcen an Remote Standorten.«

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Bridge Live v1.12 steht ab sofort auf der Website von Aja zum Download bereit. Das neueste Update wird standardmäßig mit allen neu erworbenen Bridge Live-Geräten geliefert und ist auch für bestehende Benutzer mit einem aktiven Wartungsvertrag verfügbar. Kunden ohne Wartungsvertrag können auf Fehlerbehebungen in v1.12 zugreifen, erhalten jedoch keinen Zugang zu neuen Funktionen. Bridge Live ist über Ajas weltweites Händlernetz ab 14.995 US-Dollar (UVP) erhältlich.