John Miller bei Aja

John Miller ist als neuer VP Sales zuständig für den weltweiten Vertrieb von Aja Video Systems.

Aja Video Systems gab heute bekannt, dass John Miller das Team als Vice President of Global Sales verstärken wird. In dieser Funktion wird Miller die internationalen Vertriebsteams der Aja-Produktlinien leiten und dabei auf drei Jahrzehnte Erfahrung in der Umsatzsteigerung für Software-as-a-Service, Media Asset Management und integrierte Hardware- und Softwareentwicklungsunternehmen wie Vizrt Group, BeBop, Brightcove, Avid und Autodesk zurückgreifen.

»John Miller ist ein erfahrener Profi mit einer außergewöhnlichen Erfolgsbilanz, und wir freuen uns sehr, ihn an Bord zu haben», sagte Nick Rashby, Präsident von Aja. »Er ist in der Branche, in der wir tätig sind, bekannt und angesehen und hat Teams durch viele komplexe neue Technologien und Vertriebsmodelle sowie Fusionen und Übernahmen geführt. Seine umfassenden Marktkenntnisse, seine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit weltweiten Vertriebskanälen und seine starken Führungsqualitäten sind von unschätzbarem Wert, und wir freuen uns darauf, mit ihm an der Spitze den weltweiten Vertrieb von Aja weiter auszubauen.«

»Als Unternehmen hat Aja eine starke globale Präsenz aufgebaut und ist dafür bekannt, Tools zu entwickeln, die reale Herausforderungen lösen, und erstklassigen Support zu bieten«, so Miller. »Ich freue mich darauf, mit dem unglaublichen Team von Aja zusammenzuarbeiten und mein Wissen und meine einzigartigen Fähigkeiten einzusetzen, um den Umsatz zu steigern und das Geschäft auszubauen.«

Miller kommt von Vizrt, einem Anbieter von Werkzeugen für visuelles Storytelling, zu Aja, wo er mehr als zwei Jahre lang als Enterprise Sales Director große Broadcast-Kunden betreute, Verkaufsquoten steigerte und Teams zur erfolgreichen Durchführung von Projekten zusammenführte. Zuvor leitete Miller die weltweiten Vertriebs- und Marketingaktivitäten sowie die Beziehungen zu strategischen Drittpartnern für den Cloud-basierten M&E-SaaS-Anbieter BeBop Technology und war außerdem VP of Americas Media Sales bei Brightcove, einem Entwickler einer Online-Videoplattform.

Miller war außerdem sieben Jahre lang bei Avid tätig, wo er als Senior Sales Director für die USA und Kanada den Umsatz von Jahr zu Jahr steigern konnte. Als VP of Worldwide Sales and Marketing spielte er eine wesentliche Rolle beim Umsatzwachstum von Maximum Throughput, einem Entwickler von Medienmanagement- und Speichertechnologie, der 2009 von Avid übernommen wurde. Zuvor war Miller als VP of Worldwide Sales and Marketing für die M&E-Abteilung von Autodesk tätig und arbeitete auch für Discreet Logic in regionalen Vertriebs- und allgemeinen Managementpositionen, bevor Autodesk das Unternehmen übernahm. Er erwarb einen Bachelor of Arts in Business Management an der Assumption University in Worcester, MA.