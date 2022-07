Football’s Coming Home

Die Frauenfußball-Europameisterschaft ist zurück im Mutterland des Fußballs. England ist vom 6. bis 31. Juli zum zweiten Mal nach 2005 Gastgeber des Turniers der besten europäischen Fußballmannschaften der Frauen.

Frauenfußball-Europameisterschaft

Unter der Federführung des Norddeutschen Rundfunks (NDR) berichtet die ARD im Wechsel mit dem ZDF aus England. Die Sender übertragen alle 31 EM-Spiele der Gruppenphase und der Finalrunden live in den Hauptprogrammen oder online im Livestream. Beide Sender haben in bewährter Form die EM-Sendetage koordiniert und berichten im Wechsel aus den Turnier-Stadien zwischen Brighton und Manchester. Das erste von drei Gruppenspielen der deutschen Mannschaft am Freitag, 8. Juli 2022, 21.00 Uhr, gegen Dänemark im Brentford-Community-Stadion in London überträgt das ZDF. Die Begegnung der DFB-Auswahl gegen Spanien am Dienstag, 12. Juli 2022, 21.00 Uhr, zeigt die ARD, das abschließende Spiel gegen Finnland am Samstag, 16. Juli 2022, 21.00 Uhr, präsentiert wiederum das ZDF.

ARD

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky sagt: »Seit vielen Jahren begleiten wir schon die Frauen-Nationalmannschaft und haben unsere Berichterstattung immer mehr erweitert. In diesem Jahr werden alle EM-Spiele live bei ARD und ZDF zu sehen sein, der Großteil davon im TV – das zeigt, welchen großen Stellenwert der Frauenfußball für uns hat. Und dieses Turnier wird sicherlich ein besonderes Highlight, denn Frauenfußball wird auch in England großgeschrieben. Ich hoffe auf ausverkaufte Stadien, eine tolle Stimmung vor Ort und natürlich großes Zuschauerinteresse an unseren Übertragungen in Deutschland.«

Mirjam Bach, crossmediale ARD-Teamchefin ergänzt: »Die Europameisterschaft im Mutterland des Fußballs ist ein absolutes Highlight. Das werden wir auf unseren linearen Kanälen und digitalen Plattformen präsentieren. Der Frauenfußball hat – nicht zuletzt aufgrund der Pandemie – Nachwuchssorgen. Mit der Europameisterschaft in England erreichen wir zur besten Sendezeit im Ersten sowie im Radio und auf den digitalen Plattformen ein großes Publikum – und bestenfalls die nächste Generation an Fußballspielerinnen.«

Insgesamt 16 der 31 EM-Spiele überträgt die ARD im Ersten oder in der ARD Mediathek, auf sportschau.de und in der Sportschau-App live. Außerdem werden die Begegnungen re-live in der ARD Mediathek angeboten. Alle Spiel-Übertragungen im Ersten sind mit Audiodeskription sowie Live-Untertitelung geplant. Zusammenfassungen aller Spiele gibt es nach Abpfiff in der ARD Mediathek, auf sportschau.de und im YouTubeChannel der »Sportschau«.

Moderator Claus Lufen und ARD-Expertin Nia Künzer präsentieren die Uefa Euro 2022 aus dem EM-Studio beim NDR in Hamburg-Lokstedt, weitere Mitarbeitende sind in England unterwegs, um Stimmen und Stimmungen aus dem Mutterland des Fußballs für alle Ausspielwege nach Deutschland zu übermitteln. Christina Graf (SWR) und Bernd Schmelzer (BR) kommentieren die Begegnungen der Frauen-EM im Ersten. Christina Graf macht mit dem Eröffnungsspiel den Auftakt, Bernd Schmelzer beschließt das Turnier mit dem Finale in Wembley.

Weitere ARD-Aktivitäten

Alle Spiele des DFB-Teams sind zudem in den ARD-Radioprogrammen und auf sportschau.de in voller Länge zu hören. Die ARD-Radioprogramme informieren mit Talks, Nachrichten und Geschichten über die DFB-Elf. Für die ARD-Radioprogramme kommentieren Martina Knief (HR), Tabea Kunze (RBB), Marc Eschweiler (WDR) und Kristoffer Klein (NDR). Auf sportschau.de und in der »Sportschau«-App können alle Spiele im Live-Ticker verfolgt werden, ergänzt durch Livestatistiken, den Spielplan und alle wichtigen Informationen rund um die Spiele. Unter sportschau.de liefert ARD-Expertin Nia Künzer ihre Einschätzungen zum Turnierverlauf und den Leistungen der deutschen Frauen. Online- und Social-Media-Beiträge ergänzen die Berichterstattung.

ZDF

Unter der Leitung von EM-Programmchef Andreas Lauterbach tritt ein erfahrenes ZDF-Team in England an. Moderator der Sendungen ist Sven Voss, der die Zuschauerinnen und Zuschauer an den ZDF-Sendetagen aus dem Studio auf dem Mainzer Lerchenberg begrüßt und auf die Begegnungen einstimmt.

Als Live-Reporter/in sind die ZDF-Frauenfußball-Fachleute Norbert Galeske und Claudia Neumann im Einsatz. Ergänzt wird das Reporter-Duo durch Oliver Schmidt und Gari Paubandt, die parallel angesetzte Spiele in der Gruppenphase im Livestream kommentieren werden.

Mit aktuellen Informationen und Gesprächspartnerinnen meldet sich Katja Streso regelmäßig vom Quartier der deutschen Mannschaft, wo sie das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und den gesamten DFB-Tross stets im Blick hat.

Weitere ZDF-Aktivitäten

Die Livestreams bilden das Herzstück des Online-Angebots zur Frauen-EM im Zweiten – »Online only« heißt es allein bei sechs von zwölf ZDF-EM-Spielen in der Gruppenphase. Für ein besonderes Nutzererlebnis sorgt erneut der ZDF-Highlight-Player, der sich bereits bei der Fußball-EM der Männer 2021 sowie bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 und in Peking 2022 bewährt hat: Die Nutzerinnen und Nutzer können sich im Livestream bei allen Spielen bequem zu den spannendsten Szenen, Toren oder strittigen Schiedsrichterentscheidungen navigieren und alles in Ruhe noch einmal erleben. Aus »live« wird ohne Verzögerung »on demand«.

Darüber hinaus gibt es von allen EM-Spielen umfassende Zusammenfassungen, den Spielplan und eine Terminübersicht. Ob am Desktop-PC, Tablet, Smartphone, HbbTV oder über die ZDFmediathek-App: Die Nutzerinnen und Nutzer können von überall mühelos auf alles Wissenswerte rund um die Frauen-Fußball-EM zurückgreifen.

Immer auf dem neusten Stand sind die Fußball-Fans auch mit Social Media: Die sportstudio-Kanäle auf Instagram, Twitter, TikTok und YouTube liefern kompakte Highlight-Clips, hintergründige Geschichten, News und Grafiken. Hier sind auch Meinungen der Zuschauerinnen und Zuschauer zu den Spielen und Übertragungen gefragt.

Zu »sportstudio live« von der Uefa Frauen EM 2022 in England begrüßt ZDF-Moderator Sven Voss die Zuschauerinnen und Zuschauer erstmals am Freitag, 8. Juli 2022, 17.40 Uhr im ZDF. Als neue ZDF-Expertin wird Kathrin Lehmann, die als Fußball- und als Eishockeyspielerin den höchsten europäischen Pokalwettbewerb gewann, ihre vielfältigen Kenntnisse des internationalen Fußballs einbringen. Zum Auftakt ist um 18.00 Uhr zunächst die EM-Partie Spanien – Finnland live im ZDF zu sehen, bevor dann um 21.00 Uhr das erste von drei Gruppenspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen gegen Dänemark im Brentford-Community-Stadion in London ansteht.

ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: »Mit Kathrin Lehmann haben wir eine vielseitige und kommunikative Fußball-Fachfrau für unser ZDF-EM-Team gewinnen können. Sie wird unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zusätzliche Perspektiven auf das Turniergeschehen eröffnen.«

Sven Voss und Kathrin Lehmann präsentieren die »sportstudio live«-Übertragungen von der Uefa Frauen-EM 2022 aus dem Studio auf dem Mainzer Lerchenberg. Zu ihnen kommen an den ZDF-EM-Sendetagen weitere Kennerinnen des deutschen Frauen-Fußballs: Die ehemaligen Nationalspielerinnen Turid Knaak, Navida Omilade und Tabea Kemme sowie DFB-Trainerin der U17-Juniorinnen Friederike Kromp.