RTL: 5G-Network-Slicing zum ersten Mal im Live-TV  

In Kooperation mit der Deutschen Telekom nutzte RTL Deutschland 5G-Network-Slicing im Live-Programm — bei einem Beitrag für NTV.

RTL Deutschland und die Deutsche Telekom haben zum ersten Mal Fernsehbeiträge live über das 5G-Standalone-Netz der Deutschen Telekom gesendet. Die Technologie nutzte NTV für ein Live-Interview im Vorfeld der Tech-Messe Digital X in Köln. Um hochwertiges Bewegtbild stabil und ruckelfrei zu übertragen, kam dabei ein virtueller Netzabschnitt zum Einsatz. Dieser gewährleistete die notwendige Bandbreite.

»5G mit Network-Slicing feiert TV-Premiere! Der neueste Mobilfunkstandard unterstützt dabei, datenintensive Videosignale in Echtzeit zu senden. Möglich macht das 5G-Network-Slicing. Mit den bisherigen Tests und dem ersten Live-Interview über 5G Network-Slicing bei ntv haben wir ein großes Etappenziel erreicht. Unsere Partnerschaft mit RTL Deutschland führen wir erfolgreich weiter. Gemeinsam arbeiten wir daran, Journalistinnen und Journalisten jetzt noch näher mit ihrem Publikum zu verbinden«, sagte Claudia Nemat, im Vorstand der Telekom verantwortlich für den Bereich Technologie und Innovation.

»Unser Ziel ist es, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sowie User von überall und zu jeder Zeit schnellstens und bestens zu informieren. 5G-Network-Slicing ist dabei ein wichtiges Werkzeug und stärkt so unseren unabhängigen Journalismus. Das 5G-Standalone-Netz der Telekom hat die hohen Ansprüche der TV-Produktion nochmal übertroffen. Das erlaubt unseren Journalistinnen und Journalisten, künftig diese Technologie auch im echten Sendebetrieb einzusetzen. 5G Standalone und Network-Slicing ermöglichen zuverlässige Live-Schalten«, sagte Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL News und Chief Journalistic Content Officer RTL Deutschland.

Hier ein Link zum NTV-Beitrag in dem Claudia Nemat und Stephan Schmitter das Thema im Video erläutern.

Mobiler TV-Journalismus mit 5G-Network-Slicing

Live-Schalten von unterwegs bekommen im TV-Journalismus eine immer wichtigere Bedeutung. 5G Standalone mit Network-Slicing wird aus Sicht vieler Experten dabei eine Schlüsselrolle spielen. Videosignale so zu übertragen, steigert die Effizienz von TV-Produktionen. Videos in hoher Qualität lassen sich damit künftig auch mit Smartphones, Kameradaptern, oder direkt in Kameras eingebauten 5G-Modems via 5G-Network-Slicing verlässlich in Echtzeit senden, weil man im Slicing-Betrieb exklusiv über die gesamte Bandbreite im jeweiligen Netzabschnitt verfügt.

Viele TV-Sender nutzen bisher Satelliten, um live auf Sendung zu gehen. Dafür kommen weniger flexible und teure SNG-Fahrzeuge zum Einsatz. Alternativ werden heute oft auch Rucksacksysteme und an Kameras andockbare Sende-Einheiten von LiveU und anderen Herstellern genutzt. Dieses Bonding-Module bündeln bisher bis zu acht Mobilfunk-Karten. Dabei gelingt es nicht immer, die gewünschte Datenrate und geringe Latenz zu erreichen. In stark ausgelasteten Funkzellen etwa, kommt dieser sogenannte »Best-Effort-Ansatz« über LTE an qualitative Grenzen.

RTL Deutschland nutzte für weitere Tests jetzt nur noch 5G-SIM-Karten in den LiveU-Rucksacksystemen. Mit Hilfe von Network-Slicing erreicht die Übertragung damit die stets gleiche Leistung und Qualität, bei garantierten Upload-Geschwindigkeit — ausreichend für Live-Übertragungen in HD-Qualität.

Ruckelfreie Live-Bilder mit 5G Network-Slicing

Die Technik-Teams haben bei Tests Videosignale von vier Kameras gleichzeitig und stabil in Echtzeit mit 5G-Network-Slicing übertragen. Network-Slicing ist eine zentrale Funktion von 5G Standalone, das von LTE unabhängige Netz. Es erlaubt mehrere, virtuelle Netzabschnitte anzulegen. Diese funktionieren dann unabhängig voneinander, befinden sich aber in einer einzigen Netz-Infrastruktur. Die Technologie ermöglicht, dass die virtuellen Netzabschnitte unterschiedliche Dienstmerkmale erhalten.

So lassen sie sich an individuelle Bedürfnisse der jeweiligen Nutzer anpassen. Sender können künftig also virtuelle Netzabschnitte buchen, die nur ihnen exklusiv zur Verfügung stehen und in die sich nur die sendereigenen Geräte einloggen können.

Neben dem Network-Slicing gibt es auch noch eine Alternative, um ruckelfreie, mobile 5G-Live-Videoübertragungen mit garantierter Bandbreite zu realisieren: 5G-Campusnetzwerke. Dabei wird eine eigene, kleine Sendeanlage aufgebaut, etwa in Sportarenen, und man kann dann innerhalb seines eigenen, exklusiven 5G-Netzwerks alle mit passenden SIM-Karten bestückten 5G-Geräte nutzen — auch für die Videoübertragung. Solche Lösungen bietet etwa Media Broadcast an (Meldung).