Tata erbringt Network-Services für Formel 1

Tata Communications ist für die kommenden Jahre »Official Broadcast Connectivity Provider« der Formel 1.

Tata Communications wird im Rahmen eines mehrjährigen Vertrags für die Formel 1 »globale End-to-End-Managed-Network-Services für Videobeiträge« bereitstellen. Konkret ist Tata beauftragt, an jedem Rennwochenende der Formel 1 die Übertragung von mehr als 100 Video-Feeds und über 250 Audiokanälen zwischen dem jeweiligen Grand-Prix-Austragungsort und dem Medien- und Technologiezentrum der Formel 1 in Großbritannien sicherzustellen. Die Übertragung soll mit einer Latenz von weniger als 200 Millisekunden erfolgen, die Formel 1 will den mehr als 500 Millionen Fans in über 180 Ländern weltweit nahezu gleichzeitig ein Live-Erlebnis bieten.

Die branchenweit bekannten und auf Medien ausgerichteten Konnektivitätslösungen von Tata Communications werden es laut Unternehmen der Formel 1 erlauben, die Produktion von Sendeinhalten weltweit zu verbessern und gleichzeitig das Streben des Sports nach Agilität und Nachhaltigkeit weiter zu unterstützen. Nach der Einführung des Remote-Übertragungsbetriebs der Formel 1 im Jahr 2020 bewirkte Tata Communications eine Reduzierung der Reisekosten der Organisation um 34 Prozent.

Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1: »Wir freuen uns, Tata Communications nach früherer erfolgreicher Zusammenarbeit wieder als Partner gewinnen zu können. Tata Communications war in den letzten zehn Jahren ein integraler Bestandteil unseres Wachstums, und wir vertrauen voll und ganz auf sein Know-how und seine Fähigkeiten, uns das zu bieten, was wir für unsere Fans brauchen. Dieses Vertrauen wurde über viele Jahre der Zusammenarbeit aufgebaut, in denen wir den technologischen Fortschritt im Sport vorangetrieben haben» auf und neben der Strecke. Mit der Einführung der Remote-Produktion im Jahr 2020 unterstützt die Konnektivität von Tata Communications das Streben der Formel 1 nach Agilität und Nachhaltigkeit »Teil unseres Ziels ist es, bis 2030 NetZero Carbon zu werden. Wir freuen uns, in Zukunft gemeinsam zu wachsen und die unglaubliche Reise der Formel 1 zu teilen.«

»Da sich Unternehmen immer mehr zu einem Digital-First-Modell entwickeln, glaube ich, dass die Sportwelt durch die Nutzung der Technologie eine große Chance hat, Motorsportfans innovative und mitreißende Erlebnisse zu bieten«, sagte Amur Lakshminarayanan, MD und CEO von Tata Communications. »Die Formel 1 ist der Inbegriff von Geschwindigkeit, Action und Nervenkitzel. Wir freuen uns, unsere Beziehung zu erneuern und die Formel 1 von morgen schon heute zu unterstützen!«